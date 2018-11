Niby zwykłe kolczyki w uszach, ale efekt dużo bardziej ciekawy. To trend, który polubi kobieta w każdym wieku

Ten trend jest kobiecy i oryginalny • Fot. Instagram/piercings_tats_nail

N

W polskich salonach zabieg kosztuje 70 złotych • Fot. Instagram/ Tattoeyes

Conch piercing pokochały kobiety w każdym wieku • Fot. Instagram/ dynamiink

to trend dla kobiet w każdym wieku • Fot. Instagram/punkturedpiercing

oszenie kolczyków w nosie, pępku czy uszach to standard, który nikogo nie dziwi. Coraz częściej ciekawość wzbudza zabieg conch piercing, czyli przekłucie środkowej części małżowiny usznej. Kolczyki w środku uszu wyglądają oryginalnie, ale jednocześnie subtelnie i delikatnie.Zwykłe przekłucie uszu w jego zewnętrznej części może niebawem okazać się za... zwykłe. Wszystko przez conch piercing, czyli pojedynczy kolczyk lub kilka bardzo małych w środkowej części małżowiny usznej. Na instagramie hasztag #conchpiercing okraszony został aż 96 tysiącami zdjęć.Na polskich ulicach ten trend również jest coraz bardziej widoczny. Jak tłumaczą mi piercerzy z rodzimych salonów, na noszenie kolczyka w środku ucha decydują się zarówno młode dziewczyny, jak i ich mamy, które przychodzą do gabinetu razem ze swoimi pociechami.– Czasem jest tak, że ten sam zabieg wykonuje mama , która początkowo przyszła jako opiekun nastoletniej córki – tłumaczy Małgorzata, tatuatorka z warszawskiego salonu Luna Art Tattoo & Piercing.Conch piercing wykonywany jest tylko i wyłącznie za pomocą igły. – Robimy go jak wszystkie inne przekłucia igłą, nie żadnymi pistoletami czy innymi urządzeniami. Zabieg nie jest jakoś szczególnie bolesny, ale pamiętajmy, że próg bólu zawsze jest zależny od człowieka. Jeden odczuwa go bardziej, drugi mniej. Jednak chrząstki, które są twardsze, bolą mniej. Mimo że są grubsze, to samo przekłucie jest mniej bolesne i łatwiej się goi – dodaje.Zdaniem tatuatorki popularność tego trendu wynika z tego, że oprócz tego, że ładnie, subtelnie i kobieco wygląda, jest również nieinwazyjny, ale jednocześnie oryginalny. Poza tym pasuje na każdą okazję, a to bardzo ważne w przypadku osób, które wykonując określony zawód muszą trzymać się określonego dress codu i wizerunku.– Ludzie przekłuwają czy tatuują się po to, żeby w jakimś sensie pokreślić swoją indywidualność i oryginalność. A taki piercing wewnątrz ucha nie jest taki widoczny i nie krzyczy tak, jak na przykład kolczyk w nosie. Jednocześnie daje poczucie indywidualności – zdradza.Podstawowy zabieg conch piercing w polskich salonach kosztuje 70 złotych, jednak wszystko zależy od rodzaju i wielkości biżuterii. Wtedy cena może być nieco wyższa.Jednym z najpopularniejszych modeli widocznych na Instagramie są kolczyki na kółku, przekłuwane wokół ucha. Z jednej strony wyglądają zadziornie, z drugiej delikatnie. Zresztą, jak to w przypadku przekłuć bywa, duży plus to możliwość wymiany danego modelu na inny.