Śmierć w "Klanie". Tym razem z życiem pożegna się się jedna z sióstr Lubicz

Monika Przybysz

cenarzyści nie mają litości dla swoich serialowych bohaterów. Tym razem smutny los czeka zakonnicę Dorotę, graną przez Agnieszką Wosińską, która w produkcji pożegna się z życiem. Rodzina Lubiczów już wkrótce usłyszy tragiczne doniesienia.Kolejny bohater "Klanu" zostanie uśmiercony przez scenarzystów. Ci postanowią zakończyć wątek serialowej zakonnicy Doroty Lubicz. Grana przez Agnieszką Wosińską siostra Dorota od ośmiu lat jest już nieobecna na ekranie.Aktorka postanowiła odpocząć od roli serialowej zakonnicy. Wtedy scenarzyści wysłali ją na misję do Afryki. Jak się okazuje, z duchowej wyprawy nie wróci żywa. Wiadomość o śmierci Doroty rodzina Lubiczów usłyszy tuż przed Bożym Narodzeniem. Zaprzyjaźniony z Lubiczami prywatny detektyw przekaże tragiczną informację o śmierci siostry Monice, granej przez Izabelę Trojanowską.Jak się okaże, zakonnica Dorota zamordowana zostanie w jednej z afrykańskich wiosek, w której doszło do walk plemiennych. Jej ciała nigdy nie uda się odnaleźć. Odcinek, w którym widzowie usłyszą o śmierci zakonnicy widzowie zobaczą 12 grudnia.Agnieszka Wosińska trafiła do obsady "Klanu" w 1997 roku. Rola w serialu dała jej popularność, ale co za tym idzie, przypiętą łatkę u reżyserów. Jak wyznała po latach w jednym z wywiadów, żałowała, że z serialem nie pożegnała się wcześniej. Na swoim koncie Agnieszka Wosińska ma też sporo ról filmowych. Zagrała w takich obrazach jak m.in. "Moje córki krowy", "Bodo" czy "Hardkor Disco".