Joanna Kulig urodzi w USA? Wygląda na to, że aktorka nie planuje powrotu do Polski

Joanna Kulig zdecyduje się na poród USA? Aktorka jest w 8 miesiącu ciąży, a wciąż promuje film w Stanach. Mówi się o jej szansie na Oscara

oanna Kulig w zaawansowanej ciąży od wielu tygodni promuje w Stanach Zjednoczonych film "Zimna wojna". Termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a póki co nic nie wskazuje na to, aby aktorka planowała powrót do Polski. Czy 36-latka zdecydowała się na urodzenie swojego pierwszego dziecka w USA?Ten rok bez dwóch zdań należy do Joanny Kulig. Rola w znakomitym obrazie Pawła Pawlikowskiego przyniosła jej sławę w Polsce i poza jej granicami. Na całym świeci mówi się o jej doskonałej kreacji, pojawia się na okładkach zagranicznych czasopism , a chwalą ją największe gwiazdy Hollywood . Poza sukcesami w pracy, Kulig po raz pierwszy zostanie również mamą.Od kilku tygodni aktorka promuje "Zimną wojnę" w Stanach Zjednoczonych. Kulig jest już w ósmym miesiącu i ciążowy brzuszek jest już bardzo widoczny. Wygląda na to, że kobieta zdecyduje się na poród w USA, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w tak zaawansowanej ciąży lot samolotem na długim dystansie może być zwyczajnie ryzykowny.W formalnościach może jej pomóc koleżanka z branży - Weronika Rosati - która również rodziła w USA. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu na podobny krok zdecydowała się również popularna polska blogerka - Anna Skura Poza promocją filmu Joanna Kulig ma również inne motywy zostania w USA. Pod swoją opiekę wzięła ją bowiem najlepsza agencja aktorska na świecie, mająca pod swoimi skrzydłami takie gwiazdy jak m.in. Leonardo DiCaprio czy Meryl Streep. W styczniu 2019 zostaną również ogłoszone nominacje do Oscarów, a otoczenie Kulig podobno bardzo liczy na to, że jej nazwisko pojawi się na liście.Dawno polska aktorka nie miała tak wielkich szans na zostanie gwiazdą międzynarodowej słowy i stanie się gwiazdą Hollywood. Joanna Kulig nie odniosła się jeszcze do ostatnich rewelacji. Czy jeśli okażą się prawdziwe, aktorka przetrze ślady kolejnym rodzimym talentom? Trzymamy kciuki!