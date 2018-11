Medialna kłótnia o pieniądze: Krupa przegrywa w sądzie z byłą menadżerką, ale nie odpuści

Joanna Krupa nie zamierza odpuścić w konflikcie z Małgorzatą Leitner • Fot. Instagram/ Joanna Krupa

spólne zdjęcia, wyjścia, uśmiechy na ściankach Joanny Krupy i jej byłej agentki Małgorzaty Leitner to już przeszłość. Od roku panie toczą ze sobą medialny konflikt. Jego głównym powodem są "niejasności finansowe" z niekorzyścią dla Krupy. Teraz medialna kłótnia przybrała na sile, a cała sprawa trafiła do sądu. Była menadżerka gwiazdy co prawda wygrała na drodze sądowej, ale to jeszcze nie koniec. Krupa nie odpuszcza i zapowiada kolejne działania. Showbiznes bywa okrutny. I choć często w wywiadach udzielanych przez gwiazdy padają zapewnienia, że trafiły na najwspanialszego agenta pod słońcem, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze, nie ma litości dla przyjaźni.Tak jest w przypadku J oanny Krupy i jej byłej menadżerki Małgorzaty Leitner, właścicielki agencji Avant.Siedem lat temu Joanna trafiła pod skrzydła Leitner, która negocjowała dla niej intratne kontrakty i medialnie ją wspierała. Współpraca między nimi układała się świetnie, jednak rok temu wszystko zaczęło się psuć. Wtedy to w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia, jakoby Krupa od kilku miesięcy nie dostawała pieniędzy za zrealizowane projekty. Modelka nie chciała jednak, aby cała sprawa dostała się do mediów. Stało się inaczej. Obie panie spotkały się w sądzie, o czym informowały na swoich profilach społecznościowych.Małgorzata Leitner na drodze sądowej wygrała z Krupą i nie omieszkała nie wspomnieć o tym w wywiadzie dla magazynu "Manager"."Zdaniem wielu, Joanna uległa złym doradcom, próbując nie płacić prowizji agencyjnej od ostatnich kontraktów, oskarżając w mediach agencję o rzekome niewywiązywanie się z umowy. W Hollywood znane są podobne przypadki powodowania konfliktów przez rozkapryszone gwiazdy, ale to pierwszy taki przypadek w mojej 13-letniej karierze. Jak się szybko okazało, Joanna nie pokazała wszystkich dokumentów, a możliwe, że zgłosiła do prokuratury wymyślone fakty. Na szczęście sąd szybko, już prawomocną decyzją, odrzucił wszelkie zarzuty" – powiedziała była agentka Joanny.Leitner zasugerowała też, że oskarżenia Krupy mogą wynikać z "niezrozumienia lub nieznajomości polskiego prawa, w tym prawa podatkowego". Na reakcję Joanny Krupy nie trzeba było długo czekać.Gwiazda "Top model" nagrała krótki filmik, w którym wytłumaczyła, że nie dostała pieniędzy za swoją pracę. Wideo "podbiła" obszernym wpisem. Wyjaśniła w nim kilka ważnych kwestii. Krupa odniosła się do zwycięstwa w sądzie byłej agentki."Postępowanie sądowe, o którym wspomina Pani Leitner, rzeczywiście zostało umorzone, ponieważ sąd karny uznał, że powinnam walczyć o swoje pieniądze w sądzie cywilnym a nie karnym" – napisała Krupa i dodała: "Obecnie toczą się moje dwa postępowania cywilne przeciwko spółce Avant i zapewne nie są to ostatnie postępowania, mające na celu odzyskanie moich pieniędzy.Dodatkowo postępowanie o którym mówi Pani Leitner zostało umorzone w styczniu. Mamy listopad. Zgłaszają się do mnie kolejne modelki, które czują się oszukane przez agencje modelek, więc z pewnością nie jestem jedynym takim przypadkiem, jak powiedziała Pani Leitner".Na koniec Krupa gorzko dodała, że przez wiele miesięcy dążyła do ugody, jednak ta odrzucona została przez Leitner. "Do dziś nie otrzymałam pieniędzy, które pobierała w moim imieniu od klientów. Wszystkie przelewy zawsze szły do agencji Pani Małgorzaty i to właśnie ona miała mi przelewać pieniądze" –podsumowała.Jedna i druga strona zaciekle walczą o swoje, a sytuacja Krupy i Leitner przypomina nieco inny medialny konflikt, który toczył się kilka lat temu. Małgorzata Herde, menadżerka gwiazd miała nie wypłacać pieniędzy sowim podopiecznym.Oszukane na olbrzymie sumy miały zostać m.in. Karolina Malinowska, Paulina Krupińska oraz Edyta Herbuś. Pokrzywdzone celebrytki niechętnie jednak mówiły o kłótni ze swoją menadżerką.Dopiero rok temu Edyta Herbuś zdecydowała się na wyznanie: "Moja ówczesna agentka wydawała mi się być moją przyjaciółką. Rozpoczęłam tę współpracę w momencie, kiedy wydawało mi się, że sama nie poradzę sobie zawodowo. Trudno uwierzyć, z jaką łatwością byłej pracownicy salonu kosmetycznego udało się tak manipulować silnymi, wpływowymi kobietami i to do tego stopnia, że żadna z nich nie chciała później wypowiadać się w tej sprawie" – tłumaczyła.