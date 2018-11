Miało być śmiesznie, wyszło jak zwykle. Odpowiedź na "Ucho prezesa" to kolejny poziom żenady

Nawet w komentarzach do artykułu o "Ulicy zagranicy" na prawicowym portalu "Do rzeczy" wcale nie tak łatwo znaleźć zachwyty."Sądziłem że większego drewna niż Korona Królów nie da się wystrugać. Jestem zaskoczony - da się zejść jeszcze przynajmniej dwa poziomy niżej. ", Mniej więcej taka sama obsada jak w "Smoleńsku". Sukces tak samo gwarantowany.", "Uważam siebie za człowieka o poglądach konserwatywnych i patriotycznych. A jednak mnie nie śmieszyło. " – to tylko kilka z opinii o produkcji.Najbardziej rozpoznawalną twarzą serialu jest Redbad Klynstra-Komarnicki, który wprost mówił w mediach o sympatii do obecnej partii rządzącej. Aktor wystąpił zresztą wcześniej również w filmie "Smoleńsk" . Za przedsięwzięcie odpowiedzialne jest Centrum Medialne, jednak niestety nie udało mi się nigdzie trafić na nazwisko autora scenariusza. Powodu można się tylko domyślać...Satyra polityczna zawsze wywołuje mniejsze lub większe kontrowersje i bardzo dobrze - bo takie jest jej zadanie. Kluczem jest jednak znalezienie balansu, co niestety twórcom "Ulicy zagranicy" moim zdaniem się nie udało.Nie chodzi przecież o bezrefleksyjne kpienie z opozycji i gloryfikowaniu partii rządzącej, a o obiektywne wychwycenie aktualnych absurdów i wyśmianie ich, w sposób który może być zabawny dla widzów, bez względu na ich upodobania polityczne. Póki co program doczekał się dwóch odcinków. Czy kolejnym uda się ustawić poprzeczkę jeszcze niżej okaże się zapewne niebawem.