Joanna Kulig imprezuje z Bradem Pittem. Jej obcisła sukienka i ciążowe kształty wywołały wielką dyskusję

Joanna Kulig na świątecznym bankiecie z Bradem Pittem • Fot. Instagram/bradpitt_theman

Po sukcesie "Zimnej wojny" aktorka ma swoje pięć minut w Hollywood • Fot. Instagram/bradpitt_theman/Joanna Kulig

Joanna Kulig i reżyser "Zimnej wojny" Paweł Pawlikowski • Fot. Instagram/ Coldwarmovie

oanna Kulig to obecnie jedna z najgorętszych polskich gwiazd, która coraz bardziej znana jest w aktorskim środowisku Hollywood. Kulig pojawiła się ostatnio na imprezie świątecznej Amazon Studios, gdzie nie zabrakło gwiazd takich, jak chociażby Brad Pitt. Polska aktorka i amerykański gwiazdor zrobili sobie wspólne zdjęcie.Po sukcesie "Zimnej wojny" odtwórcy głównych ról, Tomasz Kot i Joanna Kulig, mają przysłowiowe "pięć minut". Dziś 36-letnia aktorka przebywa w USA, gdzie promuje dzieło Pawła Pawlikowskiego.

Joanna gościła niedawno na świątecznym bankiecie Amazon Studios, na który zaproszeni zostali również m.in. Katy Perry, Heidi Klum czy Brad Pitt. 54-letni aktor i gwiazda "Zimnej wojny" należą do tej samej agencji aktorskiej CAA w Los Angeles (związani z nią są także Meryl Streep i Tom Cruise), dzięki czemu mieli okazję poznać się osobiście.Na świątecznym bankiecie zrobili sobie wspólne zdjęcie, które obiegło media i zagraniczny show-biznes. Kulig zaprezentowała na nim dość pokaźne, ciążowe kształty. Zdaniem internetowych złośliwców, stylizacja i mina aktorki nie wyglądają korzystnie na fotografii.Zdjęcie postanowiły skomentować inne polskie gwiazdy, m.in. Edyta Bartosiewicz i Ewa Minge. Projektantka na swoim Instagramie zwróciła uwagę na wielki talent 36-letniej aktorki oraz to, że zachwyca się nią świat. W obliczu takich sukcesów, Minge zasugerowała, że komentarze internautów w stylu" brzydko wyglądała" są zwyczajnie nie na miejscu. "Pięknie żyje, pracuje, spełnia marzenia, realizuje pasje i zdobywa dziewicze szczyty dla Polaków w światowej kulturze"- napisała projektantka.