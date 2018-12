Wielki sukces polskiego fotografa. Stworzył bajecznie piękny plakat dla paryskiej Opery Narodowej

Tomasz Lazar stworzył plakat dla paryskiej Opery Narodowej • Fot. materiały prasowe

Tomasz Lazar jest laureatem nagrody "World Press Photo 2012" • Fot.tomaszlazar.pl

Prace Polaka publikowane są na łamach prestiżowych magazynów zagranicznych • Fot.tomaszlazar.pl

omasz Lazar to polski fotograf, który może pochwalić się sporym sukcesem zagranicznym. 33-letni artysta wykonał zdjęcie, które ozdobiło plakat do sztuki "Kopciuszek", która wystawiana jest przez paryską Operę Narodową.Paryska Opera Narodowa w przyszłym roku będzie świętować jubileusz 350-lecia istnienia. Na tę wyjątkową okazję przygotowana została baletowa wersja " Kopciuszka". W repertuarze francuskiej opery gościć będzie do 2 stycznia 2019 roku.Autorem subtelnego plakatu do kultowej bajki jest polski fotograf Tomasz Lazar. Artysta na fotografii przedstawił Dorothée Gilbert, jedną z najlepszych tancerek baletowych na świecie. Plakatowe zdjęcie wykorzystane zostało we wszystkich materiałach graficznych. Pojawiło się również na paryskich ulicach.Tomasz Lazar to laureat międzynarodowej nagrody "World Press Photo 2012" w kategorii "ludzie i wydarzenia" za zdjęcie uczestniczki protestów "Okupuj Wall Street".Lazar jest absolwentem Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Jego prace prezentowane były m.in. na wystawach we Francji, Włoszech, USA czy Hiszpanii. Fotografie polskiego artysty publikowane były również na łamach magazynów "New York Times", "Sunday Times Magazine" oraz "New Yorker.