Barwny makijaż, który optycznie powiększa oczy. Halo eye make-up sprawdzi się nie tylko w Sylwestra

Halo eye make-up to makijaż dobry na wiele okazji • Fot. Instagram/glam_by_silvia

Postaw na błysk! • Fot. Instagram/bellabritneybeauty

Makijaż będzie świetny na sylwestrowe szaleństwo • Fot. Instagram/la_belleza_by_arskaur

o makijaż, który sprawdzi się zarówno na niezobowiązujących imprezach świątecznych ze znajomymi, jak i podczas sylwestrowych szaleństw. Halo eye make-up dodaje spojrzeniu blasku i optycznie powiększa oczy. Jak go wykonać?Jeśli chcesz optycznie powiększyć oczy makijażem, postaw na sprawdzone "kocie kreski" lub na coś bardziej błyszczącego i wyrazistego.Halo eye make-up polega na stworzeniu na oczach aueroli, która sprawi, że spojrzenie będzie głębsze. Choć może wydawać się, że jego wykonanie jest czasochłonne, w rzeczywistości zajmie jedynie kilka minut.Najważniejsze w tym makijażu jest otoczenie jasnego cienia ciemniejszym kolorem, zarówno na dolnej, jak i górnej powiece. Ten jaśniejszy punkcik sprawi, że oczy optycznie się powiększą.Pierwszym krokiem jest nałożenie na powieki, tzw bazy, czyli koloru najbardziej pasującego do naszego odcienia skóry. Następnie w zewnętrznych i wewnętrznych kącikach oczu wybierz ciemniejszy odcień: kolor zależy od własnych upodobań, a następnie rozetrzyj. Sięgnij po kolejny kolor, tym razem najciemniejszy i nałóż go w samych kącikach oczu. Kolory będą przechodzić jeden w drugi.Kolejny krok to wypełnienie środka powieki jasną barwą. Dobrze sprawdzą się delikatne róże lub barwy o metalicznym połysku. Jasny cień można też nałożyć w wewnętrznych kącikach oczu. Dokładnie te same czynności powtórz, malując dolną powiekę. Halo eye make-up dopełnij delikatną kreską wzdłuż dolnej linii rzęs.