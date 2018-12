Małe dziurki w koszulkach to zmora nas wszystkich. Wiemy skąd sie biorą i jak ich uniknąć

Wkładasz koszulkę do spodni zapinanych na guzik? Nic dziwnego, że w twoich thirtach są dziurki • Fot. Instagram/ holebuttoncover

nalezienie małych dziurek w bluzkach i koszulkach zdarzyło się chyba każdemu z nas. Irytują zwłaszcza, gdy pojawiają się nawet na ubraniach, które dopiero co kupiliśmy. Pierwsza myśl? Mole! Oczywiście, to one mogą być winowajcami, ale najpewniej chodzi o coś zupełnie innego...Zanim zaczniemy przeklinać małe szkodniki albo konstrukcję bębna pralki, warto wziąć pod lupę nasze stylizacje. Tak, w kwestii dziurek w ubraniach winy powinniśmy szukać najpierw w sobie. A konkretnie w naszych codziennych przyzwyczajeniach. O co chodzi?Dziurki zwykle znajdujemy w dolnych częściach koszulek. Każdy z nas - zarówno kobiety, jak i mężczyźni - ubierając się często wybiera dżinsy. A te spodnie nie dość, że wykonane z dość sztywnego materiału, to jeszcze zwykle zapinane są na guzik. Gdy dobierzemy do nich pasek ze sprzączką, to mamy komplet winowajców, których szukaliśmy. Odpowiedź jest banalna, ale czasem taką najtrudniej znaleźć.Nasze ubrania po prostu się przecierają, a w skutek tych naruszeń po jakimś czasie tworzą się maleńkie, doprowadzające do szaleństwa dziurki. Jak ich uniknąć? No cóż, możemy zrezygnować z modnych pasków ze sprzączkami i klasycznych spodni na guziki oraz zamienić je na cygaretki z delikatniejszej tkaniny, zakończone gumką albo wiązane materiałowym pasem.Jeżeli nie chcemy jednak rezygnować ze swojego stylu, warto po prostu zainwestować w bluzki lepszej jakości . Tyle mówi się o tym, żeby kupować mniej, ale lepiej, że może warto z tej rady skorzystać i zamiast 10 tanich T-shirtów z sieciówki, kupić jeden, który nie rozpadnie się po pierwszym praniu.Skąd wiedzieć, w której sytuacji płacimy za jakość a nie tylko za metkę? Zawsze czytajmy skład. Jeśli bluzka wykonana jest wykonana z bawełny Prima Cotton lub egipskiej możemy liczyć na to, że będzie porządna, ponieważ to właśnie one uważane są za najlepsze. Dlaczego?Ich włókna są długie, co powoduje że koszulka jest miękka w dotyku (im sztywniejszy materiał, tym słabsza jakość), gładka (bez widocznych skaz) i znacznie bardziej wytrzymała. Odróżnia się też delikatnym połyskiem, którego na najtańszych koszulkach nie dostrzeżemy.Wielka tajemnica dziurek rozwiązana. I dobrze, to kolejny powód przemawiający za tym, aby zacząć odchodzić od tzw. szybkiej mody i rozpocząć na poważnie życie w duchu "slow"