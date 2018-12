"Chętnie dałabym się uratować takiemu policjantowi". Funkcjonariusz ocalił psa i... wygrał internety

Policjant z Podlasia podbił serca internautów. Uratował szczeniaka i jest wyjątkowo przystojny • Fot. Facebook/ Polska Policja

a profilu Polskiej Policji pojawiło się zdjęcie, które zrobiło furorę wśród internautów, a przede wszystkim ich kobiecej części. Fotografia policjanta z Podlasia ze szczeniakiem, którego uratował, rozczuliła komentujących, a sam funkcjonariusz porównywany jest do... Macieja Zakościelnego.Przystojny mężczyzna ze słodkim psiakiem to widok, który potrafi totalnie rozbroić, nawet tych, którzy twierdzą, że takie obrazki ich nie ruszają. Wystarczy zerknąć na instagramowe konto Hot Dudes With Dogs (Gorący faceci z psami), które śledzi już niemal pół miliona użytkowników.Polska Policja raczej nie spodziewała się szału, jaki na Facebooku wywoła wrzucony przez nich post, który po niespełna dobie zgarnął już ponad 2 tysiące polubień. Chyba że to nie przypadek, a dzieło specjalisty od mediów społecznościowych, który doskonale wiedział, co robi i jakie emocje wzbudzi.Komentarze pod zdjęciem również są jak najbardziej pozytywne - obserwujących zachwycił miły gest policjanta, ale ich uwadze nie umknęła również jego aparycja filmowego amanta "Chętnie dałabym się uratować takiemu policjantowi", "Najpierw złamię prawo, a potem serce temu Panu", "W Podlaskiem ilość wykroczeń na drogach drastycznie wzrośnie", "Jakbyście tak częściej robili, zamiast wlepiać mandaty za jakieś głupoty, to na pewno opinia Policji wśród społeczeństwa byłaby lepsza." - to tylko część z komentarzy, które znajdziemy pod postem.Znaleźli się oczywiście i tacy, którzy nie omieszkali dorzucić od siebie trochę hejtu. Tym razem jednak, wyjątkowo, nie w kierunku bohatera zdjęcia, a rozemocjonowanych komentatorek, których opinie - ich zdaniem - są nie na miejscu.Dzięki czujności dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim udało się uratować psiaka przed głodem i mrozem. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Ze strony komendy dowiadujemy się, że zwierzę znalazło już nowy, ciepły dom, w którym będzie najedzony i bezpieczny.