Prezent na Mikołajki last-minute. Kup coś dziewczynie za... mniej niż 100 złotych

Mikołajki już 6 grudnia. Sprawdź nasze pomysły na prezent last-minute. Jeśli nie chcesz kupować, zrób podarek własnoręcznie! • Fot. Pixabay

1. Naturalne kosmetyki

Takie kosmetyki chce się dostawać! (Naturalne mydełko Hagi to koszt 24 zł, a migdałowy olej z Ministerstwa Dobrego Mydła - 32 zł) • Fot. Instagram/ hagicosmetics, ministerstwodobregomydla

2. Rękawica do demakijażu

Rękawiczki Glov to rewolucja, kiedy dziewczyny ich spróbują, nie chcą wracać do klasycznego demakijażu. Ceny zaczynają się od 39 zł • Fot. Instagram/ glov.official

3. Świece

Świeczki z wosku pszczelego kupimy już za 25 zł, a śliczne świąteczne świeczki Yope dostaniemy za 79 zł • Fot. Instagram/ naturalbeecandle, yope_soap

4. Rośliny i donice

Surowe betonowe doniczki to wnętrzarski hit. Te marki beto.nove kupisz już od 30 zł. Piękne rośliny znajdziecie w kwiaciarniach, popularnych sklepach z elementami do wnętrz i małych butikach takich jak Plantarium • Fot. Instagram/ beto.nove, plantarium_art

5. Biżuteria

Oryginalne, ceramiczne kolczyki kupimy już od 60 zł • Fot. Instagram/ trzaskceramics

ężczyźni często mają problem z wyborem odpowiedniego prezentu dla swojej partnerki. Jeśli w tym momencie zorientowałeś się, że Mikołajki (i same święta zresztą też) już zaraz, a ty wciąż nie masz prezentu - spokojnie. Możesz odetchnąć i się wyluzować, redakcja Bliss wybrała 5 fajnych gadżetów które spodobają się twojej ukochanej.Chyba każdy uwielbia dostawać prezenty,a Mikołajki to kolejny dzień, w którym możemy sprawić przyjemność bliskiej osobie. To nie musi być nic wielkiego, ale nawet najmniejszy gest potrafi wywołać na ustach kobiety uśmiech. Zobacz nasze propozycje na fajne i oryginalne podarki. A jeśli nie chcesz kupować - zrób coś własnoręcznie. Prezenty z sercem cieszą najbardziej.Naturalne kosmetyki to bardzo popularny ostatnimi czasy trend, który wpisuje się w życie w duchu "slow" . W Polsce powstaje coraz więcej marek, które proponują tego typu, całkowicie naturalne, a co za tym idzie zdrowsze, kosmetyki Za niewielkie pieniądze możemy kupić ciekawie wyglądające mydełka czy produkty do pielęgnacji - sera, oleje czy peelingi - w minimalistycznych, designerskich opakowaniach, które zachwycą każdą estetkę. Rękawica do demakijażu to innowacyjny, polski wynalazek, który zdecydowanie ułatwia życie - zarówno na co dzień, jak i w podróży. Choć produkt wygląda bardzo niepozornie - przypomina po prostu małą rękawiczkę, wykonaną z ręcznika - to niech nie zwiodą was pozory.Wystarczy zmoczyć produkt wodą, aby mikrowłókna, z których jest zrobiona zyskały swoje magiczne moce. O co chodzi? Dzięki temu produktowi można zapomnieć o płynach, mleczkach i wacikach do demakijażu. Wystarczy tylko rękawica i odrobina wody, a make-up znika z buzi w mgnieniu oka i dokłądnie ją oczyszcza.Produkt Polek stał się międzynarodowym hitem. Dostępne są wersje do różnych rodzajów cery. Jedna rękawiczka starcza na około trzy miesiące.Brzmi banalnie, ale świece to teraz hit nad hitami. W zapachach kolorach i formach można wybierać i przebierać. Wśród nich znajdą się m.in. popularne produkty sojowe albo świece ozdobione ciekawymi, zabawnymi napisami albo takie, przeznaczone do... masażu.To fajny element wystroju wnętrz, który doda im klimatu i oczywiście pięknego zapachu. Przed świętami warto postawić na świecę o aromatach cynamonu, wanilii czy ciasteczek. Dzięki temu całe mieszkanie wypełni się świątecznym zapachem, wprowadzając domowników w wyjątkowy klimat.W ostatnim czasie coraz więcej osób marzy o stworzeniu w domu magicznego, zielonego ogrodu . Trend ten ma nie tylko niezaprzeczalne walory estetyczne, ale też prozdrowotne - wiele roślin pomaga oczyścić powietrze i uratować nas przed szkodliwym działaniem smogu.Aby stworzyć zielonym przyjaciołom komfortowe warunki życia, warto zadbać o ich właściwą ekspozycję. W ofercie młodych projektantów i artystów znajdziemy pełno propozycji - od designerskich doniczek, przez kwietniki aż po makramy. Jest w czym wybierać.Dziewczyny kochają biżuterię . W dzisiejszych czasach na fajny dodatek wcale nie trzeba wydawać fortuny. Wystarczy trochę pogrzebać, a w ofercie młodych projektantów można znaleźć całe mnóstwo kolczyków, wisiorków, bransoletek czy broszek, które są nie tylko atrakcyjne cenowo, ale i niezwykle oryginalne.Kreatywność współczesnych artystów nie zna granic. w Ich ofercie znajdziemy biżuterię wykonaną m.in. z betonu, korka, ceramiki czy skóry. Propozycji jest tak dużo, że uda się znaleźć coś dla każdej dziewczyny, bez względu na to, jak bardzo jest wymagająca.