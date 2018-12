"Pierzemy brudy do czysta". Justyna Żyła dostała swój program w telewizji!

Justyna Żyła dostała swój program na platformie NC+. • Fot. Materiały prasowe

Program "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!" ruszy 18 grudnia o godz. 22 na antenie Active Family.

akiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał. Po głośnym rozwodzie z mężem Piotrem i nieoczekiwanej sesji w Playboyu, Justyna Żyła poprowadzi własny program na platformie NC+. "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!" zagości w stacji Active Family.Bohaterami programu Justyny Żyły będą ludzie, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, co sama prowadząca i jej mąż. Ich relacje z małżonkami, rodziną czy sąsiadami stały się nie do wytrzymania, lecz nie mieli oni okazji wyjaśnić sobie wzajemnych złości. Zrobią to w programie "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!", który zadebiutuje na antenie Active Family 18 grudnia o godz. 22.– Bohaterowie zgłaszający się do tego programu zdecydowali się na trudny krok. Chcą dać sobie szansę na rozwiązanie konfliktu, czy też ważnych dla nich, bolących ich spraw. Konfrontacja ma oczyścić atmosferę. Ma pomóc ludziom wyjaśnić sobie liczne niedopowiedzenia i żale, które ich gryzą – mówi Przemek Petryszyn, Prezes R.D.F. Entertainment, właściciela kanału Active Family.Przypomnijmy, że cała afera związana z rozpadającym się małżeństwem Żyłów wybuchła tuż po igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu . Justyna Żyła zarzuciła Piotrowi niewierność i wyrzuciła go z domu. Następnie obie strony wzajemnie przerzucały się oskarżeniami, a skoczek podjął nawet kroki prawne. O samej rozprawie mówi się od kilku miesięcy Później cała sprawa przybrała obieg rodem z telenoweli. Justyna Żyła m.in. rozebrała się w "Playboyu" czy założyła swój kanał na YouTube