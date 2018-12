Dwa polskie miasta wyróżnione za granicą za to, jak magicznie wyglądają w trakcie świąt

Zakopane i Wrocław wyróżnione przez The Guardian • Fot. Instagram/pankulka90/

Na jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu można spróbowąc lokalnych potraw i kupić ręcznie robione prezenty • Fot. Instagram/myphotostream11

Poczuj klimat świąt w Zakopanem • Fot. Instagram/pineapplephotography

W zestawieniu znalazło się też francuskie miasto Colmar • Fot. Instagram/burcakaksoy

oczuj klimat świąt Bożego Narodzenia we Wrocławiu i Zakopanem! Te dwa polskie miasta znalazły się w zestawieniu "The Guardian". Według redaktorów brytyjskiego dziennika to właśnie do tych miejsc warto wybrać się w okresie przedświątecznym i Bożego Narodzenia. Jakie inne europejskie miasta znalazły się w rankingu?Grudzień to miesiąc, w którym niemal każde mniejsze i większe miasto zostaje "wystrojone". Dodatkowo magiczny klimat fundują nam bożonarodzeniowe jarmarki, o których pisaliśmy niedawno. "The Guardian" wziął pod lupę europejskie miasta i wybrał 10 miejsc, które w przedświątecznym i świątecznym okresie są najpiękniejsze. Pierwsze z zestawień nazywa się "Święta za granicą" i jest zbiorem miejsc, w których Boże Narodzenie może być naprawdę magiczne i niezapomniane.Redaktorzy "Guardian" polecają odwiedzić Zakopane . "Spędzenie świąt w Polsce na stoku to niesamowita frajda, szczególnie jeśli dodamy do tego 12 tradycyjnych potraw wigilijnych. Naturalnie na stołach nie znajdziemy mięsa, ale są za to pierogi, karp i jedyny w swoim rodzaju polski sernik. Zakopane ma wspaniałe stoki i jeszcze lepsze imprezy – zakrapiane polską wódką, która jest tańsza niż ta w Aplach" – piszą dziennikarze brytyjskiego dziennika.Z kolei w drugim zestawieniu, w którym można znaleźć miejscówki idealne do odwiedzenia przez świętami znalazł się Wrocław. Stolica Dolnego Śląska doceniona została głównie za bożonarodzeniowy jarmark. Po uwagę wzięty został pięknie przystrojony Stary Rynek z podświetlanymi fontannami, okazałymi choinkami oraz oczywiście atrakcje na świątecznym jarmarku: lokalne potrawy i ręcznie robione prezenty. Zwrócona została również uwaga na dwa miejsca we Wrocławiu: Archikatedra Św. Jana Chrzciciela oraz Narodowe Forum Muzyki.Poza polskimi miastami "The Guardian" poleca na święta pojechać do takich miast jak m.in. Colmar we Francji. W grudniu wygląda iście bajkowo, głównie dzięki połączeniu świątecznych błyskotek i architektury. Dziennikarze zwracają też uwagę na Helsinki oraz stolicę Chorwacji - Zagrzeb, w którym znajduje się jeden z najpiękniejszych jarmarków w Europie.