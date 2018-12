Już jest nowy kalendarz Pirelli. Jedną z bohaterek jest... gwiazda serialu "Ozark"

Julia Garner jest jedną z bohaterek kalendarza Pirelli. • Kadr z serialu "Ozark"

W najnowszej odsłonie kalendarza wystąpiła gwiazda serialu "Ozark" Julia Garner • Fot. materiały prasowe

Gigi Hadid wcieliła się w zmanierowaną kobietę sukcesu • Fot. materiały prasowe

Fotografie są niczym filmowe kadry • Fot. materiały prasowe

uż jest! Kultowy kalendarz Pirelli doczekał się kolejnej odsłony na 2019 rok . Hasłem przewodnim najnowszych zdjęć jest słowo "marzyć", a autorem pięknych ujęć jest Albert Watson. Arysta postawił na fotografie, które wyglądają niczym kadry filmowe.Każda edycja kultowego kalendarza Pirelli jest nie lada wydarzeniem w świecie mody. Co roku możemy zobaczyć różne historie, które za pomocą zdjęć realizowane są przez największych fotografów mody.Do pozowania zapraszane są największe gwiazdy modelingu, aktorki i artystki. Do edycji na 2019 rok zaproszone zostały takie modelki oraz aktorki jak m.in. Gigi Hadid, Laeticia Casta oraz gwiazda serialu "Ozark" Julia Gardner.Fotograf odpowiedzialny za tegoroczną edycję postawił w swoich zdjęciach na hasło "marzenie". Stworzył serię obrazów odzwierciedlających naturę ludzkich marzeń i ambicji XXI wieku. "Chciałem stworzyć coś, co będzie czymś więcej niż tylko portretem. Moim założeniem było, by zdjęcia wyglądały jak kadry filmowe.– Zależało mi, aby ludzie patrzący na zdjęcia w kalendarzu, mogli zobaczyć, że moim celem były zdjęcia w najczystszej formie, prezentujące studium postaci, a zarazem stworzenie sytuacji, które przekazują pozytywną wizję współczesnych kobiet – komentuje Albert Watson, autor zdjęć Pirelli.Sesja do najnowszej odsłony kalendarza miała miejsce w kwietniu tego roku w Nowym jorku oraz Miami. Gigi Hadid, która została zaproszona do udziału w projekcie wcieliła się w postać zamożnej, ale i zaborczej kobiety sukcesu.Chcąc być doskonałą na każdym polu, gubi się w życiu. Podnieść pomaga jej się mentor, w którego wciela się Alexander Wang. Z kolei gwiazda baletu Misty Copeland gra utalentowaną tancerkę, która na co dzień pracuje jako striptizerka. Jej marzeniem jest dołączyć do prestiżowego Baletu Opery w Paryżu.Leaticia Casta na zdjęciach jest malarką mieszkającą w apartamencie ze swoim ukochanym, którego gra Sergiej Połunin. Oboje marzą o tym, żeby odnieść sukces: ona jako malarka, a on jako tancerz.Albert Watson to uznany fotograf, który na swoim koncie ma stworzenie ponad 100 okładek magazynu "Vogue" oraz 40 okładek magazynu "The Rolling Stones". Jest również autorem zdjęć do kampanii reklamowych Chanel, Prady czy Levis'a.