Wyjątkowa kolekcja sylwestrowa Reserved ,,Curated by British Vogue''

Linia przygotowana we współpracy ze stylistami redakcji brytyjskiego Vogue'a

J

uż 6 grudnia 2018: Kolekcja sylwestrowa Reserved, stworzona we współpracy ze stylistami brytyjskiego Vogue’a od dziś dostępna w wybranych salonach Reserved na całym świecie i online na reserved.com. Linia oddaje klimat słynnego nowojorskiego klubu nocnego Studio 54 i utrzymana jest w stylu glamour lat 70 .Redaktorki Vogue, Dena Giannini i Holly Roberts, ściśle współpracowały z projektantami Reserved w studiach projektowych Reserved w Warszawie, tworząc mood boardy, uzgadniając sylwetki i wspólnie z projektantami podejmując decyzje dotyczące tkanin i wykończeń poszczególnych modeli. Kolaboracja dała efekt w postaci kolekcji wpisującej się w gusta klientek Reserved i czytelniczek Vogue jednocześnie pozostawiając przestrzeń do indywidualnych stylizacji.„Jest nam niezmiernie miło ogłosić pierwszą współpracę przy tworzeniu kolekcji pomiędzy brytyjskim wydaniem Vogue'a a Reserved. Nasza współpraca z Reserved jest źródłem nowych, ekscytujących możliwości, a wyjątkowy charakter tej relacji pozwala redakcji brytyjskiego Vogue’a znaleźć się jeszcze bliżej naszych czytelników. Marka Reserved z sukcesem zaznaczyła już swoją obecność na najważniejszej ulicy brytyjskiej stolicy mody i cieszymy się, że możemy przyczynić się do jej rozwoju w Wielkiej Brytanii i poza nią”.W tym sezonie w kolekcji „CURATED BY BRITISH VOGUE”odnajdziemy swoją własną „małą czarną”. Niezależnie od tego, czy wybierzemy szerokie spodnie ze smokingową marynarką, czy sukienkę z głębokim dekoltem, z pluszowego aksamitu – stylizacje wykorzystujące modele z tej linii będą olśniewać. Rytm lat 70. w inspirowanych tym okresem fasonach - szortach ze sztucznej skóry, metalicznym topie disco, asymetrycznej srebrnej brokatowej sukience mini czy w wyrazistej, cekinowej sukni, z łatwością pozwolą odnaleźć się w karnawałowym stylu glamour.„Jesteśmy niezwykle dumni z pierwszej tego rodzaju współpracy z redakcją brytyjskiego Vogue'a. Klientki Reserved na całym świecie szukają inspiracji stylistycznych w brytyjskim Vogue’u, a my nieustannie szukamy nowych sposobów, aby je zachwycać i co sezon oferować najlepsze kolekcje”.„Curated by British Vogue” zostanie zaprezentowana klientom salonu Reserved w Złotych Tarasach w trakcie oficjalnej premiery w piątek, 7 grudnia 2018 o godz. 18.00. www.reserved.com