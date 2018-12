Aby się zakochać, nie trzeba nawet rozumieć słów. Amerykański youtuber zachwycony polską muzyką

Brian Velez na swoim kanale prowadzi cykl "American reacts...". Komentuje w nim kulturę i muzykę wielu krajów, w tym Polski • Fot. Screenshot You Tube/ Brian Velez

a ten kanał na You Tubie trafiłam całkowicie przypadkowo, ale od razu się w nim zakochałam. Brian Velez to 24-latek z Miami, który w swoich filmach odkrywa nowe państwa i poznaje ich kulturę, jedzenie i muzykę z obcych krajów, w tym również Polski. Dowiedz się jak wpadł na ten pomysł i którego polskiego wykonawcę pokochał.Cykl filmów Veleza na You Tubie nosi nazwę "American reacts..." (tłum. Amerykanin reaguje). W każdym odcinku chłopak przedstawia swoje reakcje na jedzenie, kulturę, język i muzykę z najróżniejszych krajów. W kilku produkcjach skupia się na Polsce.Amerykanin komentuje naszą historię, język i muzykę - robi to z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem. Od jego filmów trudno się oderwać nie tylko ze względu na treść, ale również jego wyjątkową charyzmę. Jak wpadł na pomysł tworzenia tak oryginalnego kanału?Jak zdradza nam Brian, wszystko zaczęło się pięć miesięcy temu, kiedy wraz ze swoją dziewczyną Kintiją Borską rozpoczął przygodę polegającą na odkrywaniu i zdobywaniu wiedzy na temat kultury, muzyki i jedzenia z całego świata– Polska szczególnie zwróciła moją uwagę, ponieważ przodkowie mojej dziewczyny pochodzą z tego kraju. Na początku skupiliśmy się na innych państwach, takich jak Estonia czy Łotwa, ale w końcu udało nam się odnaleźć naszą drogę do Polski – opowiada Velez. – Od tego czasu poznaliśmy mnóstwo niesamowitych ludzi, którzy polecali nam swoich ulubionych artystów znad Wisły. Trudno było potem do nich nie wracać – dodaje.Ciekawy jest fakt, że Velez komentuje nasze piosenki, nie rozumiejąc ich słów, zatem percepcja jest mocno zmieniona.Youtuber przyznaje zresztą, że - mimo iż przechodzi "przyspieszony kurs" nauki naszego języka - to chyba nigdy nie będzie w stanie całkowicie go zrozumieć, ponieważ jest niezwykle złożony. Małe trudności nie przeszkodziły mu jednak w wyłowieniu muzycznych perełek, co dowodzi, że muzyka to język uniwersalny.– Dorastając, grałem na wielu instrumentach, dlatego zawsze miałem obsesję na punkcie muzyki o nietypowym metrum (schemat muzyczny w utworzy - przyp.red.) i wokalistów, którzy przenoszą swój talent na wyższy poziom – mówi Brian. – Udało mi się odkryć wielu ciekawych polskich muzyków. Gdybym miał wybrać moich ulubionych, to na pewno byłby to zespół Behemoth Dawid Podsiadło – dodaje.Jeśli po obejrzeniu klipów Briana Veleza wciąż ci mało i chciałbyś zobaczyć kolejne reakcje Amerykanina na polską kulturę, mam dobrą wiadomość. Youtuber zdradził, że najprawdopodobniej w drugiej połowie grudnia, na jego kanale ukaże się kolejny film związany z Polską!