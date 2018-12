Kupisz cztery produkty, ale zapłacisz jedynie za dwa. W Rossmannie wystartowała promocja

10 grudnia 2018 roku startuje kolejna promocja Rossmann 2+2. Co kupicie tym razem? • Fot. Marcin Stępień/ Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rogerie Rossmann zdobyły serca klientów wyjątkowymi promocjami. Dotychczas zniżki dotyczyły m.in. kosmetyków do makijażu albo do pielęgnacji włosów. Z najnowszej propozycji na pewno ucieszą się rodzice. Sprawdź, kiedy rozpoczyna się promocja i które produkty będą nią objęte.Popularna, pojawiająca się okresowo promocja Rossmann 2+2 pozwala na zakup czterech specjalnie oznaczonych produktów w cenie dwóch . Tym razem rabaty dotyczą kosmetyków dla najmłodszych, w tym płynów do mycia ciała, mydeł, kremów i balsamów, a także zasypek, nawilżanych chusteczek i oliwek.Ta promocja na pewno ucieszy rodziców, którzy większości z wymienionych produktów używają przy codziennej toalecie swojej pociechy. Niektóre kosmetyki mogą przydać się jednak również dorosłym, zwłaszcza tym, którzy mają wrażliwą skórę, przy której nietrudno o podrażnienie.Promocja na pewno zyska wielu zwolenników, w szczególności, że pojawia się w przedświątecznym czasie, w którym każdy ma mnóstwo innych wydatków. Wyjątkowa oferta Rossmanna startuje 10 grudnia i potrwa przez dziewięć dni. Konkretne kosmetyki objęte promocją znajdziecie na stronie drogerii.