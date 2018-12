Miasta mówią fajerwerkom nie, co nie znaczy, że nie będzie ich wcale. Jak zadbać o psa w sylwestra

Sylwester dla ludzi to zwykle noc świetnej zabawy, zwierzaki nie zawsze są jednak zadowolone • Fot. Pixabay

Monika Przybysz

Jeśli nie wyobrażasz sobie sylwestra bez efektownych ogni - zamiast sztucznych, wybierz zimne. Też są śliczne, a nie hałasują • Fot. Pixabay

Hałasy mogą sprawić, że nawet grzeczny i spokojny zwierzak, spłoszy się i ucieknie • Fot. Pixabay

fajerwerków podczas miejskich imprez sylwestrowych rezygnuje coraz więcej miast, w tym m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław czy Częstochowa. To nie oznacza jednak, że nie będzie ich wcale. Huk i głośne odgłosy są szczególnie drażliwe dla naszych czteronogów. Zobacz, jak zadbać o psa w sylwestra. Wyeliminowanie fajerwerków z sylwestrowych imprez miejskich to decyzje godne pochwały. Trzeba jednak pamiętać, że to wcale nie oznacza, że świstów i wybuchów sztucznych ogni nie będzie wcale. Dopóki możemy kupić je na co drugim skrzyżowaniu i w większości supermarketów, zawsze znajdzie się ktoś, kto wybuchowej zabawy nie odpuści.To, co dla niektórych jest bezdyskusyjnym synonimem dobrej zabawy w sylwestra, dla zwierzaków – a przede wszystkim psów – znajdujących się w wielu polskich domach jest niczym innym jak źródłem nerwów i strachu.Przede wszystkim tego wieczoru zwierzak nie powinien zostawać sam w domu. Czasem bowiem aby go uspokoić, wystarczy go zwyczajnie pogłaskać i sprawić, aby poczuł się bezpieczny.Jeżeli planujemy imprezę poza domem, warto zadbać o to, aby zwierzę nie było samotne – możecie zainteresować się ofertą hoteli dla psów albo zapytać znajomych, czy nie zgodziliby się pomóc, o ile nie mają planów.Jeżeli w poprzednich latach pies nerwowo reagował na hałasy, warto odwiedzić weterynarza, który w razie potrzeby przepisze zwierzakowi leki uspokajające, które złagodzą jego lęki. Wieczorny spacer warto zaplanować tak, aby zdążyć przed pierwszymi hukami zwiastującymi początek sylwestrowej zabawy.31 grudnia nie zapominajcie o smyczy – nawet najgrzeczniejszy pupil pod wpływem stresu może się spłoszyć i uciec. Z tego samego powodu warto tez pamiętać, aby pies miał oznaczenie dotyczące posiadanego czipa albo bilecik z imieniem i danymi adresowymi właściciela.Nawet jeśli macie własny ogród, w którym zazwyczaj pies uwielbia przebywać, to tego wieczoru nie powinien się w nim bawić – na zewnątrz dźwięki będą jeszcze bardziej dotkliwe.Pomieszczenie, w którym w sylwestra przebywa pies powinno być jak najbardziej odizolowane od błysków i huków, zatem – w miarę możliwości – warto pozasłaniać i pozamykać okna. Jeśli nie udało wam się znaleźć opieki dla pupila, wychodząc zostawcie zapalonych kilka świateł – wtedy wybuchy i pojawiające się na zewnątrz rozbłyski będą mniej niepokoić.Dla wielu z nas sylwester to wyjątkowa noc pełna zabawy, muzyki, tańca i śpiewu. Niektórzy nie wyobrażają sobie wejścia w nowy rok bez fajerwerkowej oprawy . W imprezowym szale starajmy się zachować jednak rozsądek, dbając zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i komfort futrzanych przyjaciół.