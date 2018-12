Zamiast zostać w domu, jadą na Święta do SPA. "Tyram przez rok, więc w Wigilię nie muszę"

Polacy coraz częściej decydują się na spędzanie świat w hotelach • Fot. Tomasz Niesłuchowski / Agencja Gazeta

eszcze kilka lat temu na takie bożonarodzeniowe plany patrzylibyśmy z niedowierzaniem. Dziś Święta w... SPA stają się może jeszcze nie tradycją, ale już pewnym trendem wśród Polaków. Zwolennicy twierdzą, że od godzin spędzonych w kuchni, wolą relaks w hotelu. Niezmienna od wieków pozostaje jednak jedna reguła: żeby ktoś mógł odpoczywać, ktoś musi pracować.Agnieszka tegoroczne święta spędzi z mężem w hotelu w Toruniu. Za taką wygodę (dwa noclegi), zapłacą 1800 złotych. – Pokój rezerwowaliśmy w październiku. To taki czas, kiedy jest taniej, ponieważ w hotelach nie brakuje ofert first minute. Agnieszka dodaje, że takie odejście od tradycji, stało się jej nową tradycją, od kiedy wyszła za mąż.– Rodzina męża robi tak od kilkunastu lat. Zawsze jest nas około 12 osób. Teściowa uważa, że cały rok robi przy garach, więc w takim okresie i ona ma prawo odpocząć. Dwa lata temu dołączyli do nas moi rodzice – opowiada.Takie plany na święta mają oczywiście rzeszę przeciwników. Wiele osób nadal nie wyobraża sobie innego rozwiązania niż to, do którego przywykli. Dwanaście potrwa, kolacja w domowym zaciszu – tych elementów w hotelu może zabraknąć. – Nie zabraknie jednak świętego spokoju i świątecznej atmosfery – sceptyków uspokaja Agnieszka.Dodaje, że właśnie tam jej rodzina ma dla siebie więcej czasu. Nie ma też mowy o sztucznej atmosferze przy stole, chociaż wigilijną kolację zjadają nie w najbliższym gronie, a w towarzystwie 200 innych osób. – Po wigilii idziemy na spacer albo popływać w basenie. Później wszyscy przenosimy się do jednego pokoju.Z perspektywy pracownika hotelu taki komfort może wyglądać zupełnie inaczej. Jednak menadżerka jednego z mazurskich hoteli zapewnia mnie, że pracownicy (wbrew temu co moglibyśmy sobie wyobrażać) nie narzekają na hotelowych gości i nie przeklinają ich w duchu, obarczając winą za święta spędzone w pracy.– Ci, którzy tu pracują, wiedzą gdzie pracują. To nie nowość. Od kiedy to hotele były zamykane na święta? – pyta retorycznie.Normą jest, że większość pokoi jest zarezerwowanych już od dawna. – Mamy sto pokoi i sto jest zajętych. Dostosowujemy się do gości. Jeśli im się nudzi, to zawsze możemy zaproponować jakieś atrakcje. Mogą to być chociażby spotkania z elfem czy Mikołajem albo robienie ozdób. Możemy zorganizować też wycieczkę – dodaje menadżerka.Menadżer innego hotelu, tym razem na południu Polski, przyznaje, że niektórzy pracownicy rzeczywiście narzekają, ale nie jest to duża grupa. – Wiele osób widzi w tym dobrą okazję, żeby zarobić trochę więcej grosza. Może za godzinę więcej się nie dostanie, ale zawsze jest premia – mówi.– Idziemy także na kompromis, jeśli chodzi o pracowników. Kolację wigilijną w hotelu organizujemy albo wcześniej niż zazwyczaj organizuje się ją w domach, czyli np. o 16, albo dużo później czyli o 20. Nasi pracownicy w 90 proc. to lokalni ludzie, dzięki temu zdążą podzielić się opłatkiem z rodziną – wyjaśnia mój rozmówca.Na gości w świątecznym okresie narzekać nie można. Wybaczają więcej niż zazwyczaj i są luźniej nastawieni. – Jest lepsza współpraca na linii klient-hotel. Poza tym gość wie, czego może się spodziewać, a hotele z reguły starają się, żeby wigilie wyglądały bardzo dobrze – dodaje.Ponieważ święta poza domem nie są już niczym egzotycznym dla Polaków, to i oferty hoteli powiększyły swój repertuar. Tym bardziej, że wraz z liczbą osób wybierającą alternatywne sposoby spędzania Bożego Narodzenia, rosną wymagania.Hotele prześcigają się w możliwościach uprzyjemniania czasu swoim gościom. Każdy zapewnia, że decyzja o spędzeniu Bożego Narodzenia właśnie u nich, jest gwarancją "wyjątkowych i niezapomnianych świąt". Przygotowują specjalne pakiety. Wśród propozycji (oprócz noclegu i wyżywienia) czeka cały wachlarz atrakcji.Z raportu portalu noclegi.pl, wynika że od trzech lat liczba rezerwacji w świątecznym okresie stale rośnie, o około 15 proc. Najwięcej Polaków, mimo sporego wzrostu cen w tym czasie, wybiera góry. Taka decyzja nie dziwi, ponieważ ten kierunek jako jedyny może gwarantować białe święta.Inaczej sprawa się ma, jeśli mowa o zagranicznych wojażach. – Nie jest to okres, który się super sprzedaje. Polacy są tradycjonalistami i wolą zostać w domu, przy choince, ze śniegiem. Na urlopie w innym kraju, jest też inny klimat. Nie zawsze czujemy ducha świąt – podkreśla Artur Kamiński, właściciel biura podróży.Podsumowując... Nie potrzeba dwunastu potraw, kulig i lepienie bałwana także nie są konieczne. Nie zmienia się jednak jedno. Magia świąt obowiązkowa.