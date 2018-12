Prezentownik marzeń. Te rzeczy pod choinką powinny znaleźć zarówno dziewczynki grzeczne, jak i diablice

Niech te święta będą fajne dla absolutnie wszystkich pań! • Fot. instagram.com/tania_kofinioti

PUMA x BARBIE Suede Classic (pakiet specjalny z lalką): 629 zł • Fot. mat. prasowe

Swarovski Crystalline Pure: 1190 – 1490 zł • Fot. mat. prasowe

Denon HEOS HomeCinema HS2: 3495 zł • Fot. mat. prasowe

Dr Vranjes Arancio & Uva Rossa: 249 zł • Fot. mat. prasowe

Estée Lauder Modern Muse Le Rouge Gloss: 359 zł (50 ml) • Fot. mat. prasowe

Giorgio Armani Les Malachites AR 6082: 378,52 zł • Fot. mat. prasowe

Mokobelle bransoletka łańcuszek: 200 zł • Fot. mat. prasowe

Torba Liu Jo Grigio Sport: 399 zł • Fot. mat. prasowe

La Perla karta prezentowa: 200 – 1000 zł • Fot. mat. prasowe

iezależnie od tego, czy w tym roku byłaś dziewczynką grzeczną, czy wręcz przeciwnie, zasługujesz na to, aby pod choinką znaleźć naprawdę wspaniałe prezenty. Oto wyjątkowe rzeczy, które zapewnią niesamowitą frajdę albo tobie, albo komuś, kogo postanowisz nimi obdarować.Choć najsłynniejsza lalka świata ma już 60 lat, to wciąż imponuje świeżym spojrzeniem na świat mody i kreuje najgorętsze trendy – właśnie została projektantką obuwia!Oto kapsułowa kolekcja kultowego modelu Puma Suede 50, które na rynku pojawiło się równo pół wieku temu, aby niezmiennie zachwycać ponadczasową stylistyką. Jest modnie, wygodnie i słodko! Gwoli formalności: swoją stylówkę możesz podkręcić przy pomocy "barbie'owych" ubrań sportowych i akcesoriów: od topów, poprzez bluzy z polaru i legginsy, aż po czapeczki z daszkiem i plecaki.Czas na blask! Produkty tej firmy to ponadczasowy mariaż innowacyjności, elegancji oraz znakomitej jakości wykonania. Nie inaczej jest z zegarkami: nowoczesne wzornictwo połączono tu z kunsztem w dziedzinie obróbki kryształów.Chcesz tej zimy błyszczeć ? A więc załóż na nadgarstek czasomierz z linii Crystalline Pure, którego koperta o średnicy 34 mm pokryta została powłoką w kolorze szampańskiego złota, natomiast pod szkiełkiem można podziwiać 850 różowozłotych kryształów Swarovskiego. Zegarek został wykonany w Szwajcarii, jest wodoszczelny do 50 mm.Czy "Kevin sam w domu", oglądany po raz kolejny w święta Bożego Narodzenia, może zachwycić bardziej, niż w poprzednich latach? Tak, jeśli do telewizora podepniesz ten soundbar i subwoofer bezprzewodowy.Zestaw HEOS HomeCinema HS2 gwarantuje doznania na naprawdę najwyższym poziomie, nadając dźwiękowi nieznaną do tej pory głębię. Umożliwia także bezprzewodowe (m. in. Airplay, Bluetooth) otwarzanie muzyki w wysokiej rozdzielczości podczas korzystania z serwisów muzycznych. Aha, całością możesz sterować głosowo, przy pomocy urządzenia Amazon Alexa.Ta propozycja sklepu Miloo Home sprawi, że wnętrze twojego domu stanie się jeszcze piękniejsze oraz znacznie bardziej przytulne. Oto dyfuzor zapachu autorstwa uznanej pracowni z włoskiej Florencji, który zagwarantuje naprawdę świąteczną atmosferę.Roztacza oszałamiające aromaty czerwonych winogron, sycylijskich pomarańczy i cejlońskiego cynamonu, natomiast całość zamknięta została w przepięknym flakonie z kryształu o pojemności 250 ml.Woda perfumowana, w której znajdziesz m. in. aromaty mandarynki, czarnej wiśni, młodych pąków róży stulistnej, marchewki różowego pieprzu, styraksu, labdanum, wanilii oraz szafranu.To seksowne, tajemnicze gorące zestawienie, które naprawdę mocno pobudza zmysły i prowokuje – masz tu do czynienia z kwintesencją śmiałej i głęboko uwodzicielskiej kobiecości. Świetny dodatek do ust pomalowanych krwistoczerwoną szminką.Nowe modele okularów przeciwsłonecznych, które zachwycają zaskakującymi kształtami i kolorami. Kochasz wyrafinowaną prostotę, lekkość i harmonię? Oto coś dla ciebie! Nasz typ: damski model Les Malachites, który wyróżnia się geometrycznym kształtem, łącząc elegancję z dawką nieoczywistej finezji.Ich górna część, wykonana z acetatu, to niezwykła, lekko zaokrąglona i falista dekoracja, której kolorystyka przypomina malachit.Piękna biżuteria to coś, co zawsze jest trafionym prezentem – niezależnie od tego, czy chcesz obdarować mamę, siostrę, przyjaciółkę, czy… samą siebie.Co będzie idealnym wyborem na Gwiazdkę? Oczywiście subtelna biżuteria z… gwiazdkami. Nowe dzieło warszawskiej firmy Mokobelle to zapinana na karabińczyk bransoletka ze srebra próby 925, pokryta 24-karatowym złotem i ozdobiona szafirami. Do wyboru są cztery rozmiary: od XS po L.Sportowy błysk we włoskim wydaniu, czyli naprawdę wysmakowane połączenie luksusu z wygodą. Oto ubrania tak efektowne, że świetnie sprawdzą się nie tylko podczas uprawiania sportu – możesz nosić je również na codzień, tworząc naprawdę oszałamiające stylówki, dzięki którym wyróżnisz się z tłumu.Nowa kolekcja Liu Jo to zarówno ubrania, łączące klasykę z najgorętszymi trendami (m. in. blluzy, T-shirty i legginsy), jak i torby, które równie dobrze sprawdzą się i na siłowni, i gdy podczas wypadu z koleżankami na zakupy lub kawę.Historia tej kliniki sięga roku 2000. Dziś firma działa w 10 lokalizacjach (m. in. Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Zakopanem i Bolesławcu), oferując najnowocześniejsze zabiegi odmładzające i upiększające, masaże oraz rytuały na twarz i ciało, a także usługi z zakresu chirurgii plastycznej oraz ginekologii estetycznej. Do dyspozycji: najskuteczniejszy sprzęt do likwidowania tkanki tłuszczowej, ujędrniania skóry, liftingu twarzy oraz modelowania sylwetki.Jak sprezentować drugiej osobie coś z oferty tej firmy, rekomendowanej przez Annę Muchę, Weronikę Rosati, Małgorzatę Sochę i Karolinę Szostak? Ideałem będzie karta prezentowa!