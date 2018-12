Równie zdolny, co Daniel Craig. Polski aktor zgarnął nagrodę przyznawaną najlepszym aktorom Europy

Dawid Ogrodnik został wyróżniony w plebiscycie Shooting Stars, wskazujących co roku 10 najbardziej zdolnych aktorów europejskich • Fot. kadr ze zwiastunu filmu "Ostatnia rodzina"

W przyszłym roku Dawida Ogrodnika będziemy mogli oglądać m.in. w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza", gdzie wcieli się w główną rolę • Fot. Next Film

awid Ogrodnik to ewidentnie jeden z najzdolniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Dziś jego talent został doceniony również zagranicą. Artysta znalazł się wśród zdobywców prestiżowej nagrody Shooting Star, która co roku trafia do 10 najzdolniejszych aktorów w Europie.To już 22 edycja plebiscytu Shooting Stars. Wcześniej owa nagroda trafiała do takich aktorów, jak m.in. Rachel Weisz, Carey Mulligan czy Daniel Craig, odtwórca roli Jamesa Bonda.Ogrodnik jest szóstym polskim artystą, który otrzymał wyróżnienie. Wcześniej tytuł najzdolniejszego aktora trafił m.in do. Agnieszki Grochowskiej i Jakuba Gierszała. W 2017 roku wyróżniona została również Zofia Wichłacz , którą dziś możemy oglądać m.in. w pierwszym polskim serialu Netflixa "1983" Ogrodnik do plebiscytu został zgłoszony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a jury w międzynarodowym składnie wybrało go spośród 29 aktorów z całej Europy. Jak czytamy na stronie PISF , zwrócono uwagę na jego wszechstronność i oddanie pracy."(...) Dawid Ogrodnik, ujął jury tym, jak wiele emocji potrafi wyrazić za pomocą mimiki w każdej ze swoich ról. To świeży talent, który wkłada życie w swoich bohaterów. Dawid Ogrodnik jest młodą siłą aktorską, z którą trzeba się liczyć. Oglądanie jego surowego talentu jest fascynujące.”W ostatnich latach Ogrodnika mogliśmy oglądać w takich dziełach jak "Cicha noc", "Ostatnia rodzina" czy "Chce się żyć". W 2019 wcieli się również w postać Mietka Kosza , niewidomego pianisty, który zmarł tragicznie w wieku zaledwie 29 lat. Czy nagroda otworzy mu drzwi do międzynarodowej kariery?