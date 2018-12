Najpierw podbiły nasz kraj przeróbką hitu Podsiadły. Teraz uzdolnione Polki zaśpiewają przed meczem NBA

Cover piosenki Dawida Podsiadło zapewnił Tulii ogromną popularność • Fot. kadr z teledysku "Nieznajomy"

O

zespole Tulia zrobiło się bardzo głośno po tym, jak nagrały swoją wyjątkową wersję przeboju Dawida Podsiadły "Nieznajomy". Teraz ludowy zespół wyrusza na podbój Stanów Zjednoczonych. Już w styczniu zaśpiewa hymn USA przed meczem NBA. Będą tym samym pierwszymi artystkami z Polski, którym to zaproponowano. Zespół Tulia został zaproszony do występu przez nikogo innego jak samego Marcina Gortata. Dziewczyny wystąpią w Stanach już w styczniu, podczas Polish Heritage Day w Los Angeles. Zaśpiewanie hymnu USA w trakcie rozgrywek to wielki zaszczyt, który po raz pierwszy w historii przypadł artystom z Polski.Tulia amerykański hymn wykona w wersji odważnej, bo w swoim, folkowym stylu. Poza tym, zespół zaśpiewa też swój nowy hit "Pali się".– Liczymy, że nasza interpretacja w technice tzw. białego głosu będzie zaskakująca ale i damy się przez nią pozytywnie zapamiętać. Liczymy też na wsparcie polskiej publiczności – mówi nam zespół Tulia . – Dzięki filmowi "Zimna Wojna" polska kultura i rodzimy folk stają się niezwykle popularne na świecie i w Hollywood, jesteśmy dumne, że jesteśmy częścią tej kultury i możemy ją promować – dodają.Wspomniany biały głos to technika śpiewu charakterystyczna dla muzyki ludowej, polegająca na wytwarzaniu melodii przez krzyk. Brzmi to dość tajemniczo, ale jeśli pomyślimy o polskiej muzyce folkowej, to krzykliwe zaśpiewy rzeczywiście pojawiają się tam dość często.Wybór tak oryginalnej techniki do wykonania hymnu może wzbudzić skrajne emocje - słuchacze albo się zbulwersują, albo zachwycą. Biorąc pod uwagę profesjonalizm artystek, stanie raczej na tym drugim. Czy występ za wielką wodą będzie dla Tulii początkiem międzynarodowej kariery?Artystki na razie nie chcą się na tym skupiać. Póki co, szczęście da im fakt, że ich występ zostanie dobrze odebrany i zauważony. – Nie śmiemy marzyć o czym więcej.