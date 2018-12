Zosia Zborowska nie wytrzymała. Poszło o sposób, w jaki portale plotkarskie piszą o kobietach

Zosia Zborowska promuje naturalność. Na Instagramie często pojawia się bez makijażu • Fot. Instagram/ zborowskazofia

Zosia Zborowska w relacji na InstaStories Sposób pisania o kobietach przez ten portal bardzo mnie zaniepokoił. To nie tak, że teraz napisali o mnie i się oburzyłam, nie oni to robią raz na tydzień. Biorą na celownik dziewczyny i piszą o nich per 'zmęczona', 'sfatygowana', 'opuchnięta'. I masz takie k**** mać. Przecież w tym portalu pracują dziewczyny (...) ja naprawdę nie mam problemu z tym, że te zdjęcia wyciekły, że ja wyglądam na nich jak dupa, bo ja tak wyglądałam tego dnia. Mam problem z tym, że pracują w tym portalu dupy, które są tak słabe, że za hajs są w stanie puścić coś takiego, puścić hejt i rzyg na inną laskę".

Agnieszka Sienkiewicz i Aleksandra Domańska to aktorki, które nie boją się naturalności. Między innymi za tę normalność pokochały je obserwatorki • Fot. Instagram/ agnieszka_sienkiewicz_official, aleksandra.domanska

osia Zborowska to jedna z tych aktorek-influencerek, które na swoim profilu zajmują się sprawami ważniejszymi niż otwieranie paczek i chwalenie się prezentami. Dziewczyna nie tylko zachęca do życia w zgodzie z ekologią, ale również apeluje o naturalność i zdroworozsądkowe podejście do siebie i swojego wyglądu. Jej ostatnia relacja wzbudziła sporo emocji.Jej mocne słowa były reakcją na artykuł, który pojawił się na jednym z popularnych portali plotkarskich. Tekst przedstawiał zdjęcia aktorki robiącej zakupy. Jej zbrodnią okazał się brak makijażu i elegancko upiętej fryzury, na które uwagę zwrócili dziennikarze automatycznie przypisując jej... zmęczenie. Zborowską zirytował fakt, że ów portal - nie pierwszy raz zresztą - w swoich artykułach o kobietach pisze w sposób przedmiotowy. Skupia się na ich wyglądzie, a każdą niedoskonałość punktuje i komentuje w niegrzeczny bądź sarkastyczny sposób.Tacy dziennikarze promują niezdrowe i nieprawdziwe przekonanie o tym, że osoby publiczne zawsze muszą wyglądać perfekcyjnie.– Gdy zobaczyłam, że tekst zawierający złośliwe komentarze odnośnie mojego wyglądu napisała kobieta, zrobiło mi się po prostu smutno. Sądzę, że osoby publiczne powinny pokazywać, że są takie jak wszyscy - mają tłuszczyk, cellulit , zmarszczki. Dużo kobiet w sieci kreuje idealny świat, który - choć nie istnieje - dla wielu młodych dziewczyn staje się wyznacznikiem. Media powinny wspierać promowanie naturalności, zamiast napędzać hejt – mówi Zosia Zborowska w rozmowie z naTemat.Aktorka podkreśla też, że sam fakt pisania o kimś, niezależnie od płci, wyłącznie przez pryzmat jego wyglądu, świadczy jedynie o autorze tekstu i o tym jak bardzo musi być smutny, zakompleksiony.Zborowska chce obalić przekonanie dotyczące "wymogu" wiecznego bycia idealną, zwracając uwagę na fakt, że coraz więcej artystek i celebrytek pokazuje w mediach społecznościowych swoje zwykłe życie. Przykładów jest mnóstwo, wystarczy zajrzeć na profile choćby Olgi Frycz, Mai Bohosiewicz czy Jessiki Mercedes.Bez profesjonalnego makijażu, doskonałej fryzury i idealnych stylizacji, udowadniając, że są jak ludzie spoza szołbizu: robią zakupy, ćwiczą, chorują czy mają problemy z cerą. To niby oczywiste, a jednak wielu o tym zapomina.Coraz częściej odchodzi się od postów i relacji, które są perfekcyjne pod każdym względem, bo to m.in. one potrafią sprawić, że po ich obejrzeniu, obserwujący mają poczucie, że ich życie jest nudne i gorsze - w ankiecie Zosi potwierdziło to aż 68 proc. (!) odbiorców. Naturalność warto promować , a z hejtem walczyć, zamiast go kreować, co często robią właśnie portale plotkarskie.– Po opublikowaniu mojej relacji, całe mnóstwo dziewczyn dziękowało. Odzew był ogromny. Trzeba poruszać takie tematy i dążyć do tego, aby coś się zmieniło. A czy portal, o którym mówię się do tego odniesie? Nie. To tylko zwiększyłoby oglądalność moich filmów, a przecież na tym absolutnie im nie zależy – twierdzi aktorka.