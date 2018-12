Czy ty też to robisz? 11 najczęstszych błędów przy wyciskaniu soków

Magdalena Olszewska autorka bloga o zdrowym odżywianiu Surojadek.com

1. W moim soku będzie tylko to, co najzdrowsze

Fot. Magdalena Olszewska

2. Każda wyciskarka tak samo wyciska sok

3. Sok z owoców jest najlepszy!

Fot. Magdalena Olszewska

4. Sok do każdego posiłku

5. Jest tak pyszny, że wypijam go w 3 sekundy

6. Kolejność wyciskania nie ma znaczenia

Fot. Magdalena Olszewska

7. Robię zapas soku na kilka dni

8. Skoro brudne talerze mogą poczekać to wyciskarka też

9. Kupowanie warzyw i owoców eko to przesada i zbędny wydatek

10. Po wypiciu soku owocowego szybko czyszczę zęby

11. Im więcej składników tym lepiej

ok to zdrowie. Pewnie każdy tak myśli. Jednak czy zawsze? Nowy rok to nowe plany i nowe postanowienia, również w kwestii zdrowia. Jednym ze sposobów na zdrowszy styl życia jest picie świeżo wyciskanych soków.Jeśli chcesz zmienić swoje nawyki na zdrowsze, zamierzasz wydawać pieniądze na wysokiej jakości, ekologiczne warzywa i owoce i poświęcać swój cenny czas na przygotowywanie soków, warto robić to nie popełniając błędów. Nie zawsze warto uczyć się na własnych. Oto 11 najczęściej powielanych błędów przy wyciskaniu soków.Hmmm…Gdyby mój pierwszy sok składał się z samych zdrowych zielonych liści jak jarmuż, pokrzywa czy natka pietruszki to prawdopodobnie już nigdy nie sięgnęłabym po zielony sok. Dzisiaj chętnie piję espresso z pietruszki, bo moje kubki smakowe są już na to gotowe. Z doświadczenia wiem, że do pewnych smaków trzeba się przyzwyczaić.Oprócz walorów zdrowotnych bardzo ważny jest smak i umiejętne połączenie składników. To gwarancja, że będziesz pić sok z chęcią i co ważne regularnie. Zacznij więc od wyciskania soków z warzyw, które lubisz. Wsłuchaj się w swój organizm i sprawdzaj jego reakcję.Jeśli któryś ze składników powoduje dyskomfort (np. burczenie, mdłości) to prawdopodobnie znalazło się w nim coś nieodpowiedniego. Warto w takiej sytuacji zrezygnować z takiego składnika lub dodawać go w niewielkich ilościach. Zacznij od soku, który będziesz chętnie pić i powoli dodawaj coraz więcej zieleniny i innych warzyw.No właśnie, czy aby na pewno?Do wyboru mamy wyciskarki wolnoobrotowe poziome i pionowe, jedno i dwuślimakowe. W dużym skrócie można powiedzieć, że wyciskarki poziome dwuślimakowe są bardziej wydajne, za to wyciskarki pionowe łatwiejsze w obsłudze, pracują szybciej i łatwiej je czyścić. Poziome są idealne do zieleniny, pionowe bardziej uniwersalne do codziennego użytkowania.A co z ilością obrotów? W przypadku wyciskarek wolnoobrotowych nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Tak, wiem że sprzedawca w sklepie powie, że 30 obrotów na minutę jest lepsze niż 60, ale tak nie jest. Przy obydwu prędkościach sok nie będzie w stanie się nagrzać, aby wpłynąć na zawarte w nim składniki.Jaką więc wybrać? Wszystko zależy od Twoich potrzeb. Z doświadczenia wiem, że nawet najlepsza na rynku maszyna, którą trudno umyć i złożyć może skutecznie zniechęcić do wyciskania soku. Najlepszy sprzęt to taki, z którego będziesz regularnie korzystać.Niezależnie od tego, jakiego rodzaju urządzenie do wyciskania soków wybierzesz postaw na wysoką jakość wykonania (wytrzymałe i bezpieczne materiały BPA free), długi okres gwarancji i dobry krajowy serwis. Unikniesz w ten sposób wielu rozczarowań.Kiepskie wyciskarki dają zazwyczaj kiepskie rezultaty i mocno wpływają na jakość soku oraz zawartość składników. Dużo gorzej radzą sobie z wyciskaniem twardych i włóknistych składników jak burak, marchew czy seler naciowy. Na rynku jest mnóstwo urządzeń do wyciskania soków. Można je kupić za kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych.Wszystko zależy od tego jaki cel chcesz osiągnąć i jaki styl życia prowadzisz. Jeśli chcesz wyciskać sok regularnie, w większych ilościach postaw na sprawdzoną markę. To inwestycja na lata, która szybko się zwróci w postaci lepszego samopoczucia.Raczej najsłodszy…Bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że sok wcale nie jest taki zdrowy. Sok owocowy to oprócz skoncentrowanej dawki witamin i minerałów również skoncentrowana porcja cukru. Trudno się z tym nie zgodzić. Dlatego postaw na zielone soki i soki warzywne!Najzdrowsze są bez wątpienia soki warzywne lub z niewielkim dodatkiem owoców. Wyjątkiem od tej zasady są cytryny i limonki, które mają niską zawartość cukru i nie powodują takiej zmiany poziomu insuliny we krwi, jak słodkie owoce. Są więc świetnym dodatkiem owocowym do soków warzywnych. Ich niewielki dodatek sprawi, że nawet najbardziej mało wyrazisty w smaku sok nabierze charakteru.To niezbyt dobry pomysł…Czy wiesz, że składniki zawarte w soku przyswajają się niemal błyskawicznie? W ciągu 10 – 20 minut organizm zaczyna przyswajać składniki zawarte w soku.Świeżo wyciskany sok można porównać do super szybkiego Porsche. Zgadnij co stanie się jeśli na jego drodze pojawi się ciężarówka w postaci porannej jajecznicy lub kanapki? Korek gwarantowany… i duże ryzyko pojawianie się kłopotów trawiennych. Warto sięgać po świeżo wyciskane soki najlepiej na możliwie pusty żołądek, aby zapewnić optymalną absorbcję składników odżywczych.Zastanów się. Kupujesz jak najlepszą wyciskarkę, wydajesz mnóstwo pieniędzy na wysokiej jakości produkty organiczne, spędzasz swój wolny czas na wyciskaniu soku i czyszczeniu wyciskarki. Dlaczego więc wypijasz sok w 3 sekundy? Daj sobie trochę czasu na cieszenie się smakiem.Oczywiście nie chodzi tu tylko o smak. W naszej ślinie znajdują się enzymy trawienne, które biorą udział w trawieniu pokarmu. Już w jamie ustnej rozpoczyna się proces trawienia. Pij swój sok małymi łykami. Delektuj się tym co smaczne i zdrowe.Czyżby?Oczywiście, że ma. Są produkty, które ułatwiają wyciskanie soku i takie, które go utrudniają. Kiedy zaczniesz wyciskanie soku od bardzo włóknistych składników i mniej soczystych, wówczas szybko stwierdzisz, że coś jest nie tak. Coś się zapycha, ciężko pracuje. Na początek dobra jest marchew, jabłka czy owoce cytrusowe. Marchew jest bardzo dobrym „przepychaczem” składników, więc warto używać jej na przemian z innymi składnikami.Kolejność wkładania produktów do wlotu wyciskarki może dużo zmienić i znacznie ułatwić pracę. Po składnikach, z których ciężko wycisnąć sok, lub niewiele się da z nich wycisnąć (zioła, zielone liście, kurkuma, imbir) dobrze jest włożyć składnik bardziej soczysty.Sok świeżo wyciskany smakuje najlepiej wypijany zaraz po wyciśnięciu. Nie każ mu więc zbyt długo czekać, bo czas działa mocno na jego niekorzyść. Traci nie tylko kolor i smak, ale przede wszystkim wartości odżywcze. Zaczyna je tracić już po kilku minutach, szczególnie w przypadku soku zrobionego w wysokoobrotowej sokowirówce. Jeśli korzystasz z wolnoobrotowej wyciskarki sok zachowuje swoje właściwości zdecydowanie dłużej, jednak nie rób większych zapasów soków niż na 1-2 dni.To błąd.Wyciskarkę warto umyć zaraz po zakończeniu wyciskania. Dlaczego? Podczas wyciskania soku wydobywają się minerały i silne barwniki, które chętnie osadzają się na częściach wyciskarki, podobnie jak kamień w czajniku.Jeśli nie możesz umyć sprzętu od razu, namocz wszystkie części w wodzie, do czasu aż ją umyjesz. W ten sposób zapobiegniesz przyschnięciu resztek składników, co ułatwi i przede wszystkim skróci czas jej czyszczenia. To szczególnie ważne w przypadku takich składników jak kurkuma, której silnych barwników trudno się pozbyć, jeśli nie umyjesz dokładnie wszystkich elementów i to dokładnie.Niekoniecznie.Przekonał się o tym mój dobry znajomy. Po wypiciu własnoręcznie wyciśniętego soku z marchwi pojawiło się pieczenie w żołądku. Okazało się, że jego marchewka była z supermarketu i prawdopodobnie zawierała więcej chemii niż jakichkolwiek składników odżywczych.Dobre składniki soków to gwarancja dobrego smaku. Ale nie tylko. Dobrej jakości produkty bez chemii są bogatsze w cenne dla zdrowia składniki. To potwierdzają badania . Okazuje się, że zastępując uprawiane konwencjonalnie warzywa i owoce produktami pochodzącymi z ekologicznych upraw dostarczasz sobie o wiele więcej składników odżywczych. Tak jakbyś jadł dziennie o 1 do 2 porcji warzyw i owoców więcej.To, że po każdym posiłku warto myć zęby wie każdy. Jednak mycie ich bezpośrednio po wypiciu soku, szczególnie soku owocowego lub zjedzeniu owoców nie jest dobrym pomysłem. W owocach kryją się kwasy organiczne, które działają zmiękczająco na szkliwo. Bezpośrednio po wypiciu soku można przepłukać jamę ustną wodą, jednak z myciem zębów należy odczekać około pół godziny.To raczej przepis na katastrofę niż na smaczny sok. Najlepsze soki, to proste soki przygotowane z kilku składników. Warto oczywiście eksperymentować z różnymi składnikami, jednak wrzucanie wszystkich na raz do wyciskarki nie da najlepszego efektu. Jeśli znudził Ci się smak soku z marchewki czy buraka, dodaj odrobinę świeżego imbiru, kurkumy czy limonkę. Czasami wystarczy niewielki dodatek, by sok nabrał charakteru i zupełnie innego smaku.Magdalena Olszewska, autorka bloga o zdrowym odżywianiu Surojadek.com