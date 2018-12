"Od dziś walimy prąd i bzykamy, kogo chcemy". Już jest trailer drugiej części "Kobiet mafii"

W tej części filmu Kasia Warnke pojawi się w nieco innej odsłonie i będzie musiała zmierzyć się z tzw. prawdziwym życiem • Fot. kadr ze zwiastunu filmu "Kobiety mafii 2"

Piotr Adamczyk tym razem w roli bad boya. Pasuje mu taki wizerunek? • Fot. kadr ze zwiastunu filmu "Kobiety mafii 2"

atryk Vega zalicza naprawdę gorący okres: zarówno w życiu prywatnym (udało mu się zgubić kilkadziesiąt kilogramów), jak i zawodowym. Ledwo co odbyła się oficjalna premiera filmu "Plagi Breslau" i zapowiedziano jego film dokumentalny o zakonnicach, a już pojawił się trailer "Kobiet mafii 2". Czy druga część okaże się takim samym hitem jak pierwsza? Wnioskując po zwiastunie, nie brakuje mu rozmachu.Ten dzień był dla Patryka Vegi ważny - nie tylko ze względu na premierę hucznie zapowiadanych "Plag Breslau" , ale również zwiastunu drugiej części uwielbianych przez widzów "Kobiet Mafii". Reżyserska wersja trailera zdradza, że tym razem akcja filmu będzie toczyć się m. in. w Kolumbii W filmie ponownie zobaczymy Katarzynę Warnke - tym razem w nieco innej odsłonie - Agnieszkę Dygant, której narkotykowe działania mocno się rozwijają i Aleksandrę Popławską. Pojawią się również nowe postacie, w tym m.in. ta, grana przez Piotra Adamczyka, który na potrzeby produkcji przeszedł dość dużą metamorfozę i prezentuję się co najmniej zaskakująco.Choć krytyka na filmach Vegi zazwyczaj nie pozostawia suchej nitki, to jednak widzowie z wypiekami na twarzy oglądają kolejne jego dzieła. Zresztą wystarczy zerknąć na fanpage reżysera. Od umieszczenia na nim zwiastunu nie minęła nawet doba, a już zgarnął ponad 17 tysięcy polubień.Opinie w komentarzach są mocno podzielone - z jednej strony czytamy słowa pełne ekscytacji i pochwał, z drugiej zaś miażdżącą krytykę.Chyba nie da się jednak nie zgodzić ze słowami jednego z uczestników dyskusji: "A połowa ludzi co krytykują i tak pójdą, a potem znowu napiszą, że ch*****". No cóż, taki mamy klimat. Premiera zaplanowana jest na 22 lutego 2019 roku i prawdopodobnie - jak każdy film Patryka Vegi - przyciągnie do kin tłumy.