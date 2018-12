Magda Gessler kontra Weronika Rosati. Konflikt pojawił się znienacka i w mig rozpalił Instagrama

Na Instagramie wybuch niespodziewany konflikt między Weroniką Rosati a Magdą Gessler • Fot. Instagram/ weronikarosati, magdagessler_official

Magda Gessler krytykuje Rosati, bo... przyjaźni się z ojcem jej dziecka? • Fot. screenshot instastories Weroniki Rosati, Instagram/ weronikarosati

ego konfliktu chyba nikt się nie spodziewał. Magda Gessler wymownie skomentowała zdjęcia z pierwszych urodzin Elizabeth, córki Weroniki Rosati. Aktorka nie pozostała jej dłużna, poparło ją zresztą wiele obserwatorek. O co chodzi w tej awanturze? Weronika Rosati , wstawiając zdjęcia z urodzin córki, raczej nie spodziewała się takiej dyskusji. Aktorka podzieliła się z obserwatorami fotkami prezentów, które wręczyła dziecku, czyli bransoletką Swarovskiego i lalką Elizabeth Tyler - nie od dziś wiadomo, że aktorka jest wielką fanką tej hollywoodzkiej gwiazdy.W komentarzach, oprócz kilku złośliwości ze strony "insta matek" (odnośnie krzywdzenia dziecka przez korzystanie z chodzika), znaleźć można było przede wszystkim miłe słowa i życzenia dla maleństwa.Aż tu nagle powyższe zdjęcia krótko acz dosadnie skomentowała również Magda Gessler , pisząc "Przesada". Nie wiadomo dokładnie, o co chodziło restauratorce, jednak można się domyślać, że uznała, że tego typu prezenty dla rocznego dziecka nie są właściwe. Rosati nie pozostawiła tego bez komentarza.Aktorka napisała: "musialam zadbac o prezent za oboje rodzicow sama. bizuteria bedzie pamiatka na cale zycie. poza tym chyba Ty nie jestes zwolenniczka minimalizmu ? pozdrawiamy ciocie Magde" (pisownia oryginalna). Obserwatorzy Weroniki stanęli za nią murem, odpowiadając Gessler pięknym za nadobne."Przesadą to jest proszę Pani 177 złotych za 300 gram steka bez żadnych dodatków w Pani nowej restauracji w Gdyni .....", " przesada to pączek za 9zl", "Przesada to pani jak pani ludzi w tv ponizala" - to tylko kilka z wielu podobnych komentarzy, wyrażających wsparcie dla Rosati.To jednak nie koniec dyskusji między restauratorką a aktorką. Weronika na swoim Instastories umieściła kolejny komentarz Magdy Gessler, a także swoją odpowiedź sugerującą, że negatywne nastawienie prowadzącej "Kuchenne rewolucje" wynika z faktu, iż przyjaźni się ona z Robertem Śmigielskim, czyli ojcem dziecka Rosati.Na razie skończyło się na tym, że aktorka odmówiła dyskusji na Instagramie i zasugerowała Magdzie Gessler, że jeśli ta chce jej coś powiedzieć, może zadzwonić. Rzeczywiście, wzajemne krytykowanie się przez osoby publiczne, a zwłaszcza kobiety przez kobietę jest w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia i przez postronnych ludzi odbierane negatywnie.