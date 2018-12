Znasz peganizm? To połączenie dwóch sprzecznych ze sobą diet będzie żywieniowym hitem w przyszłym roku

Peganizm łączy w sobie elementy diety paleo i wegańskiej • Fot. Instagram/ paleogirl99

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

eganizm zapowiadany jest na dietetyczny hit 2019 roku. Skąd taka nazwa? Pochodzi z połączenia dwóch innych, bardzo popularnych sposobów żywienia: weganizmu i paleo. Dieta pegan pierwszy raz została opisana w 2015, jednak w ciągu ostatnich miesięcy ilość wyszukiwań tego hasła na Pintereście wzrosła o ponad 300 procent!Kilka lat temu o diecie po raz pierwszy opowiedział jej pomysłodawca, doktor Mark Hyman, który opisał ją jako hybrydę weganizmu i diety paleo. Jeśli przypomnimy, że weganie nie jedzą żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, a paleo ma przypominać żywienie człowieka z czasów paleolitu - zatem mocno mięsne - peganizm wydaje się połączeniem trudnym do zrozumienia. O co tu chodzi?Peganizm pozwala na jedzenie mięsa (ryb i zwierzaków karmionych trawą) oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, jednak w ograniczonych ilościach. Nie mają być zatem stałym, codziennym punktem diety , a jedynie dodatkiem, na który od czasu do czasu możemy sobie pozwolić. Musimy jednak pamiętać, że aż 75 proc. posiłków powinno składać się z warzyw i owoców.W diecie Pegan nie ma wielu składników, które byłyby całkowicie zabronione. Na czarnej liście znajduje się gluten, nabiał, duża część olejów roślinnych, a także warzywa skrobiowe (np. dynia).Stosowanie się do zasad owej diety ma ponoć wartości prozdrowotne - zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych nowotworów, a jelita pozostają w dobrej kondycji. Dodatkowym plusem, na którym na pewno wielu zależy, jest zmniejszenie masy ciała, możliwe dzięki niewielkiej kaloryczności pegańskich posiłków .Jak zdradza nam jednak dietetyk Hanna Stolińska-Fiedorowicz, ta dieta z weganizmem wiele wspólnego - poza dużą ilościa warzyw i owoców - nie ma. Zdaniem specjalistki najbardziej przypomina dietę ketogenną , która została uznana za najmniej zdrową spośród 49 badanych diet.Wygląda na to, że peganizm to po prostu kolejny trend, który zniknie tak szybko jak się pojawił. I jak zwykle warto pamiętać o jednym - zanim wybierzemy dietę, skonsultujmy się z ekspertem. To, co jednym przyniesie korzyści, na inny organizm może działać wręcz przeciwnie.