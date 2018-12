Ma dopiero 25 lat, a właśnie otworzyła kolejną firmę. Wystartowała marka odzieżowa Jessiki Mercedes

Veclaim to autorska marka ubrań Jessici Mercedes • Fot. veclaim.com/ Marcin Gąska

K

Z czasem oferta sklepu Veclaim ma się powiększyć • Fot. veclaim.com/ Marcin Gąska

Czy nowa marka Jessici Mercedes powtórzy sukces marki kostiumów Moiess? • Fot. veclaim.com/ Marcin Gąska

iedy mniej więcej rok temu Jessica Mercedes zaprezentowała światu markę kostiumów kąpielowych, nikt nie spodziewał się, że kilkanaście miesięcy później blogerka otworzy kolejny biznes. Do tej pory projekt był owiany tajemnicą, ale właśnie ujrzał światło dzienne. Jessica wystartowała z autorską marką odzieżowa Veclaim.Chociaż to informacja dość nieoczekiwana, to fani są zachwyceni i wszystko wskazuje na to, że ubrania mogą okazać się hitem na miarę kostiumów Moiess, które sprzedają się świetnie. Wśród ekscytacji na Instagramie marki znajdziemy też pochwały od innych osób publicznych. Gratulacje Jessice przekazała juz m.in. Maffashion i MaRina."Bardzo zależało mi na tym, by projekty, które stworzę, były spójne ze mną i żebym nadal pozostała wiarygodna w swoich działaniach. Dokładnie wiem, jakie rzeczy mi się podobają i czego brakuje na własnym rynku." zdradziła blogerka w rozmowie z vogue.pl Ubrania, które proponuje marka Veclaim mają cechować się dobrą jakością i uniwersalnością, co sprawi, że nie wyjdą z mody po jednym sezonie i będą służyć nam znacznie dłużej. To ukłon w stronę życia slow i robienia zakupów z rozsądkiem, o czym tyle się ostatnimi czasy mówi To kolejny projekt Jessici Mercedes, który najprawdopodobniej okaże się ogromnym sukcesem. Mimo wielu osiągnięć, blogerka w swoich mediach społecznościowych wciąż pozostaje naturalną, młodą dziewczyną , która może nie zawsze wygląda perfekcyjnie, ale nie wstydzi się tego i do złośliwości podchodzi z dystansem. Również za tę normalność ludzie tak ją lubią.Sesja promująca kolekcję Jessici wykonana została przez Marcina Gąskę, a za stylizację odpowiadała Ewelina Gralak , której osiągnięcia docenił ostatnio amerykański Vogue. Koszule marki Veclaim kupimy za 299 zł, natomiast ceny sukienek zaczynają się od 449 zł. Ubrania są produkowane w Polsce.