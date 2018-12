Brąz, mosiądz a może drewno? Oto ciekawe, niebanalne alternatywy dla zegarków ze stali, złota i plastiku

Patyna na zegarku Panerai Luminor Submersible 3 Days Bronzo • Fot. Instagram.com/watches24seven

odczas wyboru czasomierza nie musisz ograniczać się do najpopularniejszych materiałów, z których wykonuje się koperty i bransolety. Poznaj rzadziej stosowane rozwiązania, po które sięga branża zegarmistrzowska.Ten stop miedzi, zazwyczaj zmieszanej z cyną, ludzkość ceni sobie już od starożytności. Od czasu do czasu sięga po niego również branża zegarmistrzowska, zazwyczaj podczas tworzenia czasomierzy konotowanych z morzem, oceanem, tudzież ogólnie pojętą wodą.Powstaje w ten sposób zegarek solidny i naprawdę ciężki (co może być wadą lub zaletą, w zależności od twoich preferencji), który nie lęka się wilgoci – w kontakcie z nią nie koroduje, lecz pokrywa się zieloną patyną. Efekt? Każdy egzemplarz staje się wyjątkowy, niepowtarzalny. Pamiętaj, że brąz nie jest równie twardy, co stal, dlatego łatwiej łapie rysy i wgniotki.Twardszy i bardziej wytrzymały krewniak brązu (co zawdzięcza zawartości cynku). W tym przypadku branża zegarczana również lubi tropy marynistyczne (w końcu z mosiądzu wykonuje się m. in. śruby napędowe statków i okrętów), tudzież wszelakie męsko–twardzielsko-militarne (z tego materiału wykonywane są też łuski amunicji.Również posiada dużą gęstość (przekłada się to na znaczną wagę). Zazwyczaj nie koroduje, choć długa eksploatacja w ekstremalnych warunkach może doprowadzić do tzw. odcynkowania lub sezonowego pękania. Z czasem również nabierze pięknej patyny.Popularnie nazywane są karbonem i składają się głównie z grafitu, dzięki czemu dysponują ogromną wytrzymałością mechaniczną (pod tym względem pięciokrotnie przebijają stal), są nietopliwe oraz odporne chemicznie, a przy tym bardzo lekkie i... urodziwe.Korzysta się z niego, tworząc m .in. zegarki związane z motoryzacją (w końcu karbon jest kochany chociażby w wyścigach Formuły 1), raczej te droższe, gdyż nie jest to tani materiał. Choć kopertę takiego zegarka bardzo trudno zarysować, weź pod uwagę to, że włókno węglowe posiada przeciętnaą odporność na uderzenia (w skrajnych przypadkach może pęknąć).Materiał uznawany za ekologiczny (przetwarza się go łatwo, zużywający w tym celu znacznie mniej energii, niż w przypadku stali), łatwy do formowania, niezbyt drogi, lekki oraz odporny na korozję. Niestety: jest przy tym podatny na odkształcenia mechaniczne.Zegarek z kopertą (a czasami również bransoletą) wykonaną ze spieku ceramicznego jest lekki, efektowny i przede wszystkim niezwykle odporny na zarysowania.Do branży zegarmistrzowskiej wprowadziła go szwajcarska marka Rado. Z czasem po ów materiał ochoczo sięgnęli inni producenci, tworząc z niego bądź całe koperty i bransolety, bądź też wykonując ceramiczne wkładki bezeli. Sam materiał jest niedrogi, na cenę wpływa raczej kosztowny proces obróbki.Branża zegarkowa nieustannie eksperymentuje ze składem spieków, aby wyeliminować (zminimalizować) główną wadę tego materiału: podczas mocnego uderzenia w twardą powierzchnię ceramika może się ukruszyć.Jaki jest zegarek wykonany ze stopu owego pierwiastka chemicznego? Na pewno całkowicie odporny na korozję, hipoalergiczny, bardzo lekki oraz wytrzymały (pod tym względem o 30 procent przewyższa stal), w końcu jako pierwsze po ten materiał sięgnęły branże kosmiczna i lotnicza.Uwzględnij jednak, że tytan chętnie łapie rysy, a gdy takowe oszpecą już kopertę i bransoletę, spolerowanie ich jest ogromnym wyzwaniem.Tutaj słowem-kluczem jest oryginalność. Nie ma dwóch dokładnie takich samych zegarków, wykonanych z tego materiału. Do tego drewno jest surowcem odnawialnym, tak więc jeśli zostało pozyskane w odpowiedni sposób, mamy tutaj do czynienia z bardzo ekologicznym podejściem do produkcji zegarków. Dodajmy: zegarków naprawdę lekkich.Wady? W porównaniu ze wszystkimi powyższymi materiałami drewno jest miękkie i nietrwałe.