"Niektóre koleżanki po fachu trudno już poznać". Wojciechowska przeciwna przesadnemu poprawianiu urody

Martyna Wojciechowska koleżanki na salonach nazywa "atakiem klonów". Chodzi o zbyt duże ingerencje w wygląd, które je do siebie upodabniają

artyna Wojciechowska to jedna z najpiękniejszych kobiet w polskim show-biznesie. Podróżniczka jest bardzo naturalna i nawet na dużych wyjściach prezentuje się w delikatnym makijażu. Trudno tez mówić o poprawianiu urody, któremu zresztą - jak przyznała w jednym z wywiadów, odnosząc się przy okazji do wyglądu koleżanek z branży - jest przeciwna.W ostatniej rozmowie z serwisem Plejada.pl prowadząca uwielbianej przez widzów "Kobiety na krańcu świata", przyznała, że nie lubi przesady w kwestii poprawiania urody. Wojciechowska stwierdziła, że przez zbyt mocną ingerencję w poprawianie wyglądu. niektórych koleżanek z showbiznesu nie potrafi nawet rozpoznać, a wiele z nich wygląda bardzo podobnie.Podróżniczka przyznała jednocześnie, że choć sama nie zamierza poddawać się poważnym zabiegom czy operacjom, to nie chce też krytykować innych za odmienne potrzeby. Jej zdaniem każdy ma prawo robić to, co uważa za słuszne i wyglądać tak, jak mu się podoba.Zdecydowane stanowisko podróżniczki brzmi ciekawie w kontekście spekulacji o przebytej przez nią operacji plastycznej biustu, które od czasu do czasu pojawiają się w mediach i na forach internetowych.