Gwiazda serialu "1983" zagrała Polę Negri. Międzynarodową produkcję zobaczysz niebawem na antenie TVP

Michalina Olszańska w serialu zagrała Polę Negri • Fot. Screenshot ze zwiastunu produkcji "Rozbite marzenia. 1918-1939"

ichalina Olszańska dała się poznać widzom m.in. dzięki rolom w "Córkach dancingu" i pierwszej polskiej produkcji Netflixa - "1983". Młoda aktorka, choć być może niewielu o tym wie, pojawiła się również w międzynarodowym serialu, który już w styczniu 2019 będziemy oglądać na antenie TVP 2. Wcieliła się w legendę kina niemego.Od kilku tygodni serial "1983" z jej udziałem możemy oglądać na platformie Netflix. Lecz w tym roku aktorka wystąpiła również w pewnej międzynarodowej produkcji, której polski tytuł to "Rozbite marzenia. 1918-1939". Do tej pory serial był dostępny jedynie na internetowej platformie ARTE, ale już w styczniu 2019 trafi na antenę TVP 2.To produkcja historyczna, w której każdy odcinek porusza inny wątek, opowiadając dzieje Europy po pierwszej wojnie światowej. Jeden z epizodów prezentować będzie sylwetkę legendy kina niemego, Poli Negri. To właśnie w słynną aktorkę wcieliła się Olszańska.Pola Negri, a właściwie Apolonia Chałupiec, była urodzoną w Lipnie (dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie) dziewczyną, której udało się zrobić wielką, międzynarodową karierę. Poza talentem docenionym przez Hollywood, cechowała ją też wyjątkowa uroda, która sprawiła, że w USA była symbolem seksu. Mówiło się o jej romansach z Charlie Chaplinem czy Rudolphem Valentino.O ile w kinie niemym osiągnęła wszystko, w filmach z dźwiękiem nie było już tak dobrze - przeszkadzał nie tylko ton głosu, ale i silny akcent, który nie podobał się zagranicą. Zagrała w kilku produkcjach, jednak to był początek końca jej aktorskiej kariery. Po II wojnie światowej, Chałupiec utrzymywała się głównie dzięki swojej firmie maklerskiej.To bez wątpienia interesujący życiorys, a sama Pola Negri jest jedną z bardziej fascynujących artystek XX wieku. Zderzenie się z legendą to spore wyzwanie dla młodej aktorki. Czy Michalina Olszańska sprawdziła się w tej roli, sprawdzimy już w styczniu w TVP.