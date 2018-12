Piękne i praktyczne. Zestawy upominkowe, które odnalezione pod choinką zachwycą niejedną panią

Daleko nam do turbokapitalizmu w stylu Regana czy Thatcher, bo nie mniej ważne są prawa pracownicze, w tym nowoczesne formy zatrudnienia, zrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach czy edukacja ustawiczna, bo do lamusa trzeba odłożyć czasy, w których naukę kończyło się w wieku 25 lat. Pomoc musi być celowana i powinna, jeśli to tylko możliwe, wspierać produktywność i kreatywność Polaków, a nie ich rozleniwiać.

💬0