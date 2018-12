Najpierw Brad Pitt, a teraz on?! Angelina Jolie wzięła się za kolejnego faceta Jennifer Aniston

Angelina Jolie rozwiodła się z Bradem Pittem i zabrała się za kolejnego faceta Jennifer Aniston. Podobno spotyka się z Justinem Theroux • Fot. Instagram/ justintheroux, angelinajolieofficial

O związku Jolie i Theroux plotkuje się od pewnego czasu. Czy pogłoski okażą się prawdą? • Fot. Okładki magazynu "Life&Style"

ennifer Aniston i Brad Pitt zdawali się być parą idealną, dopóki w pewnym momencie na ich drodze nie stanęła Angelina Jolie. Ciemnowłosa piękność zabrała faceta Aniston, z którym ta stworzyła rodzinę. Pitt i Jolie ostatecznie się rozwiedli, ale aktorka chyba nie potrafi długo być sama i już znalazła pocieszenie w ramionach... kolejnego partnera Jennifer Aniston!Kiedy w 2015 roku aktorka znana m.in. z kultowego serialu "Przyjaciele" wreszcie znalazła szczęście i wyszła za Justina Theroux, fani nie ukrywali zadowolenia. Cieszyli się, że mimo bolesnego rozstania przed laty, teraz udało jej się ułożyć życie na nowo. Radość jednak nie trwała długo, gdyż zaledwie trzy lata później media podały informację o rozwodzie pary Rok 2018 nie okazał się również szczęśliwy dla Pitta i Jolie. Kiedy gruchnęła informacja o ich rozwodzie, "Team Jennifer" (czyli fani, którzy od początku stali po stronie Aniston) wreszcie triumfował, twierdząc, że aktorkę dopadła karma.I rzeczywiście, wydawać by się mogło, że - choć zajęło to kilkanaście lat - sprawiedliwość została oddana. Co ciekawe, w wakacje tego roku pojawiły się nawet plotki dotyczące rzekomego powrotu, a nawet tajemnego, paryskiego ślubu dawnych ulubieńców Ameryki - Jennifer Aniston i Brada Pitta . Do dziś nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.Jeżeli to prawda, wszystko "zostaje w rodzinie". Były mąż Jennifer rozwiódł się z nową żoną i wrócił do Aniston, której z kolei drugi eks mąż - Justin Theroux , zaczął spotykać się z byłą żoną jej pierwszego byłego męża - Angeliną Jolie. Nie jest łatwo się w tym wszystkim połapać!A co dalej z Angeliną? Albo to kwestia przypadku, albo pecha, lub też po prostu Jolie jako życiowy cel obrała sobie granie na nerwach Aniston. Tak czy inaczej pojęcie kobiecej solidarności jest jej raczej kompletnie obce. Od paru miesięcy w zagranicznej prasie pojawiają się bowiem pogłoski dotyczące związku... Angeliny z Justinem Theroux.Do gazet wyciekło, zrobione przez paparazzich zdjęcie, przedstawiające nową aktorską parę podczas sekretnych wakacji w Cabo. Tabloid "Life & Style" dodatkowo podsycił emocję dodając, że zatrzymali się w ulubionym hotelu Aniston, a rezerwacji dokonali jako Pan i Pani Smith."Wygląda na to, że Angelina ma obsesję na punkcie Jennifer Aniston", "Ona naprawdę lubi resztki po Jen, czyż nie?", "Jeśli to prawda, to co jest z nią k**** nie tak?!" - to tylko kilka komentarzy na profilu magazynu "Life&Style" na Facebooku, które pokazują jak dziwne dla większości jest postępowanie Jolie.Czy para rzeczywiście jest razem czy to tylko plotki nie dowiemy się na pewno, dopóki sami zainteresowani informacji nie potwierdzą albo nie zaprzeczą. Jeżeli napięcie w okół tej kwestii będzie rosło, będą musieli zrobić to wcześniej niż później. Inaczej ani media, ani fani nie dadzą temu spokoju.