Nasza skóra nie ma dzisiaj łatwego życia. Chcąc przynieść jej ulgę i to szybko, musimy działać dwutorowo

Smog, promieniowanie UV, światło niebieskie. Wszystkie te czynniki wpływają niekorzystnie na skórę człowieka • 123rf.com

Monika Przybysz

Soraya City S.O.S. to seria kosmetyków do nowoczesnej pielęgnacji, która wykorzystując technologię ochrony młodości 360’, zapewnia skórze szeroką ochronę • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Soraya

zisiejsza rzeczywistość potrafi zaleźć naszej skórze... za skórę. Wszechobecny smog ''dusi'' jej komórki, szkodliwe promieniowanie UV naraża ją na rozwój nowotworów, a światło niebieskie smartfonów, tabletów i laptopów opóźnia jej regenerację. Nic dziwnego, że skóra wielu ludzi szybciej się starzeje i staje się mniej odporna.Co zrobić? Działać dwutorowo. Z jednej strony zmienić codzienne nawyki, zwłaszcza w zakresie czasu korzystania z mobilnych urządzeń, i być bardziej wyczulonym na zagrożenia płynące ze środowiska. Z drugiej codziennie pielęgnować skórę i zapewniać jej szeroką ochronę przy użyciu kremów takich, z jakich słynie np. marka Soraya.Soraya City S.O.S. to seria kosmetyków do nowoczesnej pielęgnacji, która wykorzystując technologię ochrony młodości 360’, zapewnia skórze szeroką ochronę przed miejskimi czynnikami powodującymi starzenie i pogorszenie się jej wyglądu. Dzięki niej skóra stanie się nawilżona, jedwabista, promienna, świeża i zadbana.Kremy na bazie tej technologii chronią więc przed działaniem promieniowania (UVA, UVB, IR), zanieczyszczeniami środowiskowymi, w tym smogiem, oraz szkodzącymi urodzie wolnymi rodnikami. Wśród nich znajdziemy nawilżający krem-tarcza, wygładzający krem-tarcza, ultranawilżający krem-kompres i wygładzający krem-kompres.Poszczególne kremy mają albo uniwersalne działanie, albo też są przeznaczone do pielęgnacji określonego typu skóry (normalna, mieszana, sucha, wrażliwa) lub jej lokalizacji (całe ciało, pod oczy, powieki). Więcej informacji o działaniu i zastosowaniu kremów z serii Soraya City S.O.S. można znaleźć na oficjalnej stronie ich producenta