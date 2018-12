To jedyny taki konkurs w Polsce. Ruszyła kolejna edycja wyjątkowej imprezy dla młodych projektantów mody

W dziewiątek edycji konkursu Fashion Designer Awards zwyciężyła Celina Wesołowska • Fot. Filip Okopny

Monika Przybysz

W

Kolekcja Sebastiana Gąsiennicy była o włos od wygranej • Fot. Filip Okopny

Na podium znalazła się też kolekcja Małgosi Soboty. Kto wyróżni się w 10 edycji przekonamy się w 2019 roku • Fot. Filip Okopny

łaśnie wystartowała jubileuszowa edycja konkursu Fashion Designer Awards. Udział daje szansę młodym projektantom mody na zaprezentowanie swojej twórczości przed publicznością i jury, złożonym z modowych ekspertów. Zwycięstwo w FDA może otworzyć wiele drzwi. Co wyjątkowego czeka na młodych zdolnych w 10 edycji konkursu? Fashion Designer Awards to jedyny tego typu konkurs w Polsce. To tutaj, już od 2008 roku, młodzi projektanci mają szansę zaprezentować swój talent i zostać dostrzeżeni przez autorytety świata mody.Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Be Italian Be Glamour" i - jak nietrudno się domyślić - inspirowana jest Włochami, które z modą kojarzą się nieodłącznie. Konkurs, przyciągający mnóstwo talentów, powstał dekadę temu z inicjatywy Joanny Sokołowskiej-Pronobis, która jest z nim związana do dziś.– W tej wyjątkowej jubileuszowej edycji uświadamiam sobie, że FDA to piękny kawałek mojego życia, chciałabym z każdej edycji wziąć wszystko co najlepsze i tę wiedzę i doświadczenie wykorzystać jak najpełniej – mówi. – Nie można tego tematu nie polubić, czekam na wszystkie pomysły z ogromną ciekawością – dodaje Joanna Sokołowska-Pronobis.O randze wydarzenia świadczą chociażby nazwiska ekspertów, którzy znaleźni się w jury. Ilona Majer i Rafał Michalak z duetu MMC, aktorka Agnieszka Dygant , blogerka Macademian Girl i stylistki: Joanna Horodyńska i Dorota Williams – to tylko kilka z osób, które będą oceniać projekty młodych twórców.W każdej edycji w składzie sędziowskim pojawia się również gość specjalny: projektant zza granicy, który poza oceną konkursowych prac zaproponuje laureatowi staż w swoim atelier. W zeszłym roku honorowym członkiem jury był ukraiński twórca Artem Klimchuk.To szansa, która może otworzyć drzwi do kariery. Do najlepszych trafić mogą nie tylko nagrody pieniężne, ale i możliwość zdobycia doświadczenia u czołowych polskich projektantów jak choćby Gosia Baczyńska czy Bizuu, a także stypendium do warszawskiej Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru.Warto próbować swoich sił. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 lutego 2019 roku.