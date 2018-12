Niby zwyczajny, a zachwyca niezwykłymi rozwiązaniami. Ten dom wybierano najczęściej w 2018. Kosztuje 200 tys. zł

"Miarodajny" to najczęściej wybierany projekt domu w 2018 roku • Fot. Projekty Murator Dom

"Miarodajny" może być dostosowany do twoich potrzeb i gustu, na stronie dostępnych jest kilkanaście gotowych propozycji • Fot.Fot. Projekty Murator Dom

Sam koszt budowy domu to może wynieść nawet niecałe 90 tysięcy złotych. Gotowy do zamieszkania kosztować może zatem okoły 200 tysięcy złotych. To bardzo konkurencyjna cena • Fot. Projekty Murator Dom

a pierwszy rzut oka wydaje się raczej niepozorny, ale jeśli przyjrzeć się dokładniej - design i wykorzystane rozwiązania potrafią zaskoczyć. To właśnie ze względu na, początkowo niezauważalne, a jednak interesujące szczegóły, "Miarodajny" był najchętniej wybieranym przez inwestorów projektem Muratora w 2018 roku.Jak podaje portal murator.pl , projekt domu "Miarodajny" w 2018 roku podbił serca wielu planujących budowę własnego miejsca na ziemi i był najczęściej wybieranym spośród wszystkich w katalogu Muratora. Dlaczego właśnie on?Z pozoru zupełnie zwyczajny dom okazał się mieć wiele zalet , które trudno zauważyć od razu, a jednak w dłuższej perspektywie okazują się niezwykle istotne.Po pierwsze - rozmiar. Najmniejszy "Miarodajny" może liczyć zaledwie 42 m2 i - o ile jako obiekt mieszkalny dla wielu byłby pewnie zbyt mały - jako domek działkowy sprawdzi się doskonale.Jeśli chodzi o projekty przeznaczone do regularnego zamieszkiwania, ich wielkość zaczyna się od 63,5 m2, co jest powierzchnią porównywalną do mieszkania w bloku, a komfort jest zupełnie inny. W domku istnieje też możliwość zaadaptowania strychu, co pozwala nam powiększyć przestrzeń użytkową o niemal 50 metrów kwadratowych.Chociaż wnętrza "Miarodajnego" nie należą do największych, to jednak projektanci zaplanowali wszystko niezwykle funkcjonalnie, dzięki czemu nawet mała przestrzeń została wykorzystana co do centymetra.Dodatkowym plusem jest fakt, że w domu można wprowadzić zmiany, dostosowując wnętrza do swoich potrzeb - przykładem może być choćby możliwość połączenia kuchni z salonem czy wymiany sypialnianych okien na tarasowe.To, co z pewnością skusiło wielu to niski koszt wykonania domu , który obliczany jest na niecałe 200 tysięcy złotych - i to łącznie z wykończeniem! To na współczesnym rynku cena naprawdę atrakcyjna.Co więcej - możemy ją dodatkowo obniżyć, jeśli zdecydujemy się na wykonanie części robót samodzielnie. I wcale nie jest to porywanie się z motyką na słońce - w projekcie celowo wykorzystano najprostsze rozwiązania, z którymi - przy odrobinie poświęconego czasu - powinien poradzić sobie każdy z nas.Funkcjonalność, prostota i niska cena - biorąc pod uwagę te aspekty, trudno się dziwić, dlaczego to właśnie Miarodajny był projektem w 2018 wybieranym najczęściej.