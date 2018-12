Julia Wieniawa i Antek Królikowski rozstali się? Aktor opublikował wymowne wideo na Instagramie

Antek Królikowski i Julia Wieniawa uchodzili za zgraną parę • Fot. Instagram/ Antek Królikowski

Julia Wieniawa i Antek Królikowski rozstali się? • Fot. Instagram/ Julia Wieniawa





Para była za sobą dwa lata • Fot. Instagram/ Antek Królikowski

kryzysie w związku Antka Królikowskiego i Julii Wieniawy mówiło się od kilku tygodni. Para choć rzeczywiście rzadziej pokazywała się razem na salonach, w mediach społecznościowych publikowała wspólne fotografie. Teraz Anek Królikowski umieścił na Instagramie wideo, w którym główną bohaterką jest Julia. Aktor złożył jej życzenia urodzinowe i podziękował w czasie przeszłym za wspólne dwa lata związku.Jeszcze do niedawna Antek Królikowski i Julia Wieniawa byli nierozłączni. Znany z imprezowego życia aktor w samych superlatywach wypowiadał się o swojej ukochanej. Młodziutką celebrytykę polubili też znani rodzice Antka, Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska.Od kilku tygodni na salonach plotkuje się jednak, że relacje dwojga młodych artystów znacznie się popsuły. Mówiło się, że Królikowski jest zazdrosny o prężnie rozwijającą się karierę ukochanej oraz o Nikodema Rozbickiego, z którym przyjaźni się Julia.Mimo wszystko Królikowski i Wieniawa wybrali się niedawno razem na wakacje do Dubaju. I choć wydawać by się mogło, że w ich związku jest lepiej, krótki filmik opublikowany przez aktora na jego Instagramie, sugeruje coś innego.Królikowski uwiecznił ich wspólne chwile i złożył Julce życzenia z okazji dwudziestych urodzin, które ta obchodziła 23 grudnia. Podziękował jej też za wspólne dwa lata związku, jednak zrobił to, pisząc w czasie przeszłym." To były dwa wspaniałe lata, dziękuję"- napisał na Instagramie. Wieniawa nie pozostała mu dłużna i skomentowała wideo słowami: "Dziękuję. To były najpiękniejsze chwile w moim życiu".Niektórzy fani chwalili parę za to, że potrafią rozstać się z klasą, inni stwierdzili, że wciąż są razem i tylko prowokują media plotkarskie. Ostatnie wspólne zdjęcie z Julią Antek opublikował 7 grudnia, więc może faktycznie to już koniec (choć mamy nadzieję, że nie) ich miłości.