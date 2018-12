Walijczyków odwiedza "martwy koń", Słowacy rzucają jedzeniem w sufit. Najbardziej nietypowe tradycje świąteczne

W Islandii mieszkańcy obdarowują się książkami, a Walii domowników odwiedza szara klacz • Fot. Instagram/ Danica child

Islandczycy uwielbiają 24 grudnia obdarowywać się książkami • Fot. Instagram/meggyp.reads

Na Słowacji podczas wigilijnej kolacji rzuca się jedzeniem w sufit • Fot. Instagram/silviaregitkova

"Szara klacz" to walijski zwyczaj świąteczny • Fot. Instagram/danica.child

W norweskich domach w dzień Wigilii chowane są szczotki i mopy po to, aby wiedźmy nie przyniosły nieszczęścia na nadchodzący rok • Fot. Instagram/engveien

W Portugalii zostawia się przy wigilijnym stole wolne miejsce dla zmarłego • Fot. Instagram/epicescapeportugal

W choince znajdują się ukryte ozdoby-ogórki • Fot. Instagram/Fleurs_minajouet

dy Polacy łamią się opłatkiem, zasiadają przy wigilijnym stole i obdarowują się prezentami, Islandczycy wręczają sobie książki, Słowacy rzucają... jedzeniem w sufit, a gospodynie domowe w Norwegii chowają miotły, mopy i szczotki, służące im na co dzień do sprzątania. Zobaczcie najdziwniejsze, najbardziej intrygujące i najciekawsze tradycje świąteczne na świecie.Święta w wielu krajach wyglądają inaczej, a niektóre tradycje potrafią być naprawdę zaskakujące. Tak jest chociażby w Islandii, gdzie 24 grudnia mieszkańcy obchodzą "jolabokaflod" czyli "powódź książek". Rodziny spotykają się w domowym zaciszu, aby obdarować się książkami lub też powymieniać się tymi, które najbardziej im się podobają. Islandczycy spędzają ten wieczór w rodzinnym gronie, czytając, dyskutując o książkach i podjadając słodycze.Warto podkreślić, że ta tradycja ma swój początek w czasach II wojny światowej, kiedy import zagraniczny był ograniczony, a sklepy fatalnie zaopatrzone. Z kolei papier był produktem bardzo łatwo dostępnym i tanim. W związku z tym w okresie świątecznym w księgarniach nie brakowało książek.Jednak mieszkańców Islandii było za mało, żeby mogli kupować książki przez cały rok. Dlatego powstał świąteczny zwyczaj, który bardzo dobrze się przyjął. Islandczycy chętnie czytają i powtarzają utarte tam powiedzenie "blindur er bóklaus maður", co znaczy "człowiek bez książki jest ślepy".Zupełnie inaczej jest na Słowacji. Tam podczas kolacji wigilijnej w centrum uwagi jes t jedzenie , którym się... rzuca. Na początku rodzinnego posiłku głowa rodziny nabiera na łyżkę jedną ze świątecznych potraw, po czym miota jedzeniem w sufit.Popularnymi daniami wigilijnymi na Słowacji są m.in. zupa z kwaśnej kapusty oraz drożdżowe kuleczki posypane makiem. Według tradycji, im więcej pokarmu znajdzie się na suficie, tym więcej szczęścia i radości będą mieli domownicy w przyszłym roku.Z oryginalnych zwyczajów świątecznych słynie Walia. Jednym z nich jest Mari Lwyd, czyli "Szara klacz". To starożytna tradycja, wywodząca się jeszcze z pogańskich czasów. Rytuał polega na odwiedzaniu kolejnych domów w danej miejscowości przez przebranych mężczyzn, którzy niosą ze sobą "szarą klacz".To końska czaszka z doczepionymi żebrami, przykryta prześcieradłem. Mężczyźni pukają do drzwi i zadają domownikom zagadkę. Jej prawidłowe odgadnięcie wiąże się z tym, że "szara klacz" może wejść do domu, a to z kolei oznacza szczęście dla rodziny.W Norwegii kobiety ten dzień muszą dobrze schować wszystkie akcesoria do sprzątania, takie jak szczotki czy mopy. Zgodnie z dawnym wierzeniem robią to dlatego, aby złowrogie wiedźmy ich nie ukradły i nie przyniosły nieszczęścia na nadchodzący rok.Portugalczycy, podobnie jak Polacy, podczas wigilijnej kolacji zostawiają puste miejsce przy stole. Jednak nie jest to talerz dla głodnego, niespodziewanego wędrowca. Talerz (pełen świątecznych prztzmaków) jest formą uczczenia zmarłych – w ten sposób Portugalczycy chcą celebrować pamięć o tych, którzy odeszli.Niemcy czubek choinki stroją... zielonym ogórkiem. Precyzyjniej: ozdobą z dmuchanego szkła w kształcie tego warzywa. Jednak zanim trafi ona na szczyt drzewka, ukrywa się ją w gałęziach. Dziecko, które znajdzie ogórka pierwsze, otrzymuje dodatkowy prezent od rodziców.