Od modnych ciuchów, po bestellery książkowe. Zobacz, gdzie wyprzedaże poświąteczne ruszyły pełną parą

Wyprzedaże poświąteczne ruszyły pełną parą • Fot. Agencja Gazeta/ Fot. Łukasz Antczak

W H&M znajdziecie wiele ubrań i dodatków poniżej 45 złotych • Fot. screen H&M

W zimowe dni świetnie sprawdzi się ciepła bluza • Fot. screen Zara.com

Jeżeli szukacie czegoś wystrzałowego na sylwestra, odwiedźcie hiszpańską sieciówkę Stradivarius • Fot. screen Stradivarius.com

A może macie ochotę zakupić spódnicę? • Fot. screen Reserved.com

W biedronce za książki zapłacicie zaledwie niecałe 10 złotych • Fot. Screen/ biedronka.pl

eżeli jeszcze nie macie kreacji na sylwestrowe szaleństwo, chcecie upolować ukochane jeansy albo kupić tanio książkę? Jest ku temu świetna okazja. Właśnie ruszyły poświąteczne wyprzedaże. I choć nie ma tak wielkich kolejek do sklepów jak na anglosaskim Boxing Day, zainteresowanie zniżkami jest ogromne. Sprawdźcie, w co warto się zaopatrzyć i jakie zniżki przygotowały dla nas sklepy. W Wielkiej Brytanii zakupowe szaleństwo ruszyło 26 grudnia. To właśnie na ten dzień przypada Boxing Day. Do niektórych sklepów kolejki ustawiły się tuż po północy.Jak podaje serwis polishexpress.co.uk blisko 2 tysiące ludzi czekało przez całą noc na otwarcie drzwi do Silverlink Retail Park w Newcastle. Dzieje się tak, bo mnóstwo sklepów oferuje w tym roku rekordowo wysokie zniżki, aby co nieco podreperować budżet. W Polsce wielkie wyprzedaże przychodzą dzień po świętach Bożego Narodzenia, 27 grudnia.Ubrania "po taniości" możemy upolować oczywiście w sklepach stacjonarnych. Natomiast jeśli nie lubicie tłumów i dzikich kolejek do przymierzalni, zajrzyjcie na strony internetowe sklepów. Niektóre z nich oferują zniżki do nawet 70 proc. Jeżeli szukacie casualowych ubrań, odwiedźcie stronę internetową H&M.Tam w zakładce "wyprzedaż" znajdziecie ubrania i dodatki poniżej 45 złotych. Do wyboru są proste jeansy, swetry z dekoltem w serek, koszule, sukienki oraz bielizna. W podobnej cenie znajdzie się też coś dla zmarźluchów, czyli czapki i szaliki.Atrakcyjne oferty znajdziecie również w Zarze. Koniec grudnia to wciąż dobry moment, żeby nabyć ciepłą kurtkę, sztuczne futerko lub kardigan, który będzie uzupełnieniem zimowej stylizacji.Te dostaniecie w cenie 139 złotych. Ciepłe, puchowe kurtki kupicie natomiast w cenach od 155 do 299 złotych. A może macie ochotę na torbę w miejskim stylu, która pomieści wszystko? Jeśli tak, dostaniecie je już za niecałe 80 złotych. Zima to też dobry czas, żeby nabyć ciepłą bluzę. Zara w swojej ofercie ma sporo modeli, które zaczynają się już od 49, 90 złotych.Narzekacie, że sylwester za pasem, a wy nie macie się w co ubrać? Odwiedźcie hiszpańską sieciówkę Stradivarius. Znajdziecie tam wiele modeli sukienek, zarówno tych długich, połyskujących, jak i krótkich, seksownych. Fanki kombinezonów również znajdą coś dla siebie. W tym roku przecenione są o 20 i 42 proc.A może w waszej garderobie brakuje spódnicy, którą w zimne dni połączycie z grubszymi rajstopami i botkami na obcasie? W Reserved znajdziecie wiele rozmaitych modeli. Dopasowane ołówkowe kupicie już za 29, 90 złotych, za skórzaną mini zapłacicie 49, 99 złotych, a na plisowaną, dziewczęcą spódnicę z tiulu wydacie 69, 99 złotych.Oczywiście wyprzedaże nie dotyczą tylko i wyłącznie ubrań. Dla tych, którzy kochają książki, okazja czeka w dyskontach Biedronka. Od 27 grudnia w ramach zimowego kiermaszu książek, można je nabyć za niecałe 10 złotych.Do wyboru publikacje od Katarzyny Bondy, Remigiusza Mroza, Wojtka Miłoszewskiego oraz wiele poradników i powieści. W ofercie znalazły się też książki dla dzieci, m.in. "Śpiąca królewna", "Mała biała rybka" czy "Księżniczka Adela i prezent dla Króla".Warto podkreślić, że większość wyprzedaży zakończy się z końcem stycznia.