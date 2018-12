Sylwester w kinie, teatrze albo autobusie. Świetne alternatywy dla banalnych imprez i domówek noworocznych

Nowy Rok można powitać w teatrze • Fot. Agencja Gazeta/ Fot. Grażyna Marks

Sylwester w teatrze z Ad Spectatores

We wrocławskim teatrze nie zabraknie wielu niespodzianek • Fot. Instagram/pinezka

Komediowo w Kinoteatrze

W Kinoteatrze Rialto czeka na was prawdziwa filmowa uczta • Fot. Instagram/polsonousplant

Fascynująca podróż w Operze Krakowskiej

Opera Krakowska zaprasza na wielki sylwestrowy koncert • Fot. Instagram/urszulawnuk

Moniuszko w świecie Bel Canto

Teatr Wielki Opera Narodowa szykuje Galę Sylwestrową Moniuszko w świecie Bel Canto • Fot. Instagram/aa. koziol

Czasy cesarskiego Wiednia

W Filharmonii Narodowej, 31 grudnia publiczność przeniesie się do czasów cesarskiego Wiednia • Fot. Instagram/edithopera

Niegrzecznie w teatrze Polonia

W Teatrze Polonia będzie można zobaczyć m.in. spektakl "Klaps!50 twarzy Greya" • Fot. teatrpolonia.pl

Plejada gwiazd w teatrze Kamienica

Teatr Kamienica w sylwestra otwiera 3 sceny • Fot. Instagram/treponti.pl

Filmowy Bal Sylwestrowy

W kinie Muranów na widzów czeka Sylwestrowy Bal Filmowy • Fot. Instagram/deanaskold

Sylwestrowa Noc Przedpremier

W Kinotece na widzów czekają trzy przedpremierowe seanse • Fot. Instagram/nstaszewski

Sylwester w Ogórku

Śladem kultowych warszawskich lokali z PRL-u • Fot. Instagram/maxx_ernst

Stare filmy w domowym zaciszu

Na kanale Studio TOR znajdziemy wiele polskich , kultowych filmów, m.in. "Krótki film o miłości" • Fot. Screen YouTube/ "Krótki film o miłości"

Powitanie Nowego Roku w Hali Koszyki

Nowy Rok można powitać w kolorowych przestrzeniach Hali Koszyki • Fot. Instagram/justy123K

owy Rok można witać na wiele sposobów. Niektórzy wybierają wystawne bale i huczne imprezy, natomiast inni egzotyczny wyjazd lub wyjście do kina, do teatru albo opery. Nie brakuje kulturalno-operowych propozycji z nutką rozrywki. Oto one!Jeżeli macie średnią ochotę na darmowe imprezy pod chmurką, które oferuje wasze miasto, a zarazem nie kręcą was domówki i tłumy w klubach, wybierzcie kino, teatr lub operę. Placówki kulturalne przygotowały specjalne sylwestrowe programy, które zadowolą najbardziej wymagających. Jeżeli wolicie coś mniej luźnego, wybierzcie przeglądy filmów w kinach bądź przejażdżkę kultowym autobusem.Wrocławski teatr Teatr Ad Spectatores przygotował moc atrakcji. Wieczór rozpocznie się pokazem przedpremierowym "Da-da-du-du reaktywacja", pełnej akcji i humoru oraz niespodziewanych zwrotów historii o pewnym domu publicznym, zamieszkanym przez dewotki. Po spektaklu organizatorzy zapraszają na koncert "Zakazane piosenki", który będzie surrealistyczną mieszanką parodii znanych i mniej znanych kawałków. Z kolei przed północą proponują pięćdziesięciominutową jednoaktówkę "Telewizyjny show", opartą na improwizacji.W katowickim Kinoteatrze Rialto będzie można zobaczyć dwie komedie: "Gentleman z rewolwerem" oraz "Terapia małżeńska dla kochanków". W trakcie wieczoru organizatorzy uraczą widzów dwoma poczęstunkami: herbatą i ciastem, a przed północą bufetem sałatkowym oraz półmiskami serów, mięs i pasztetów. Cena biletu dla jednej osoby wynosi 135-145 złotych.Jak piszą organizatorzy Wieczoru Sylwestrowego w Operze Krakowskiej "Któż nie chciałby spędzić nocy sylwestrowej na paryskim Montmartrze, w miejscu, nad którym wciąż unosi się duch artystycznej bohemy". A towarzystwo nie byle jakie, bo od Straussa i Moniuszki do Aznavoura, od Offenbacha i Chopina, po przedstawicieli współczesnej muzyki francuskiej. Uczestnicy koncertu będą mogli usłyszeć m.in. Arię Małgorzaty z opery „Faust” Gounoda oraz utwór „La vie en rose” z repertuaru Piaf. Tego wieczoru wystąpią soliści, m.in. Agnieszka Cząstka, Katarzyna Oleś Blacha oraz Adam Sobierajski.Stołeczny Teatr Wielki Opera Narodowa proponuje Sylwestra w galowym stylu. Podczas koncertu wykonane zostaną przeboje operowe w mistrzowskich wykonaniach. Usłyszymy gwiazdy polskich i zagranicznych scen operowych oraz chór i orkiestrę Teatru Wielkiego i Opery Narodowej.Filharmonia Narodowa na 31 grudnia przygotowała koncert sylwestrowy. Publiczność przeniesie się do cesarskiego Wiednia z czasów apogeum jego świetności. Bawiono się wtedy chętnie przy muzyce wielkich Straussów i kompozycjach dla nich charakterystycznych, czyli walców. Koncert z całą plejadą gwiazd przypomni najpiękniejsze fragmenty operetek mistrzów walca. Bilety na koncert można kupić w cenie 120-270 złotych.Tych, którzy również mają ochotę na muzykę, ale w nieco innym wydaniu Teatr Polonia zaprasza na spektakl "Klaps! 50 twarzy Greya", nawiązujący (w kpiarski sposób) do popularnej książki E. L. James. Na scenie wystąpią Magdalena Lamparska, Mateusz Damięcki oraz Marta Walesiak. Sylwestrowy spektakl zostanie zagrany jednego wieczoru dwa razy. Jeżeli nie udało się wam zakupić biletu na ową sztukę, dostępne będą wejściówki w cenie 50 złotych.Warszawski teatr Kamienica 31 grudnia otwiera swoje trzy sceny. Na największej zaprezentowana zostanie sztuka "Tresowany mężczyzna" na podstawie bestsellerowej powieści "Der dressierte Mann” Esther Vilar. Jak piszą twórcy teatru, przedstawienie z przymrużeniem oka traktuje o kobietach, facetach i związkach.Z kolei na deskach sceny Orla wystąpią gwiazdy takie, jak Katarzyna Kwiatkowska, Marta Chodorowska, Justyna Sieńczyłło i Adam Serowaniec. Na Scenie Elitarnej fani zobaczą sztukę "Wszystko o mężczyznach", gdzie trzech aktorów przedstawi wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat.W dowcipnych dialogach i sytuacjach zaprezentują się Michał Lesień, Marcin Kwaśny i Arkadiusz Janiczek. Na scenie Piwnica Warsza odbędzie się "Sylwestrowy wieczór kabaretowy Emiliana Kamińskiego". Występ pełen anegdot dedykowany jest wszystkim tym, którzy w ten wyjątkowy wieczór oczekują dobrej zabawy i nieszablonowej rozrywki.Kino Muranów zaprasza tego dnia na Filmowy Bal Sylwestrowy. W programie widzowie zobaczą takie filmy jak "Oni" Paolo Sorrentino, "Wszyscy wiedzą" Ashgara Farhadiego oraz "Winni" Gustava Möllera. Bilet kosztuje 235 złotych od osoby. W cenie jest również poczęstunek noworoczny: dania ciepłe, wino, szampan.Warszawska Kinoteka zaprasza natomiast na "Sylwestrową Noc Przedpremier", które mogą zostać hitami 2019 roku. W programie zaprezentowane zostaną trzy produkcje: "Maria, Królowa Szkotów", "Witajcie w Marwen" oraz "Złe wychowanie Cameron Post". Organizatorzy przygotowali też taneczną imprezę z didżejem. Bilet na to wydarzenie kosztuje 180 złotych.A może by tak wybrać się na przejażdżkę kultowym autobusem "ogórkiem"? Możesz ruszyć na wycieczkę pełną wspomnień (jeśli pamiętasz czasy PRL-u) lub też potraktować ją jako miłą, klimatyczną odmianę od współczesnych imprez. Tematem przewodnim będą legendarne warszawskie lokale. Przy trzech z nich zatrzymasz się i spróbujesz zmrożonej wódki oraz "oldskulowych" zagryzek. Cena wynosi 100 złotych.Sylwester w domowym zaciszu z ulubionymi filmami to zawsze dobra opcja. Ci, którzy chcą odpocząć od współczesnych hitów Netflixa, mogą wybrać polskie klasyki. Na kanale YouTube Studia Filmowego TOR znalazło się wiele kultowych polskich filmów, m.in. "Krótki film o miłości", "Rejs", "Zaklęte rewiry" i "Amator". Wszystkie produkcje są po rekonstrukcji cyfrowej.Jeżeli jednak chcielibyście wyjść z domu, nie płacąc za bilety wstępu do kin, teatrów czy klubów, wybierzcie się do Hali Koszyki. Możecie tam zjeść dania z całego świata. W noc sylwestrową wszystkie tamtejsze restauracje działają normalnie. Nie zabraknie też muzyki – organizatorzy zaprosili dwóch utalentowanych artystów: Briana Fentressa i Lenę Romul.