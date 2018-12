Kopalnia inspiracji modowych i książkowych. Koniecznie zaobserwuj te profile na Instagramie w 2019 roku

Koniecznie zaobserwuj te profile • Fot. Instagram/ Jestem Kasia/ Magdalena kostyszyn/ polishbooklovers

nstagram jest kopalnią inspiracji: modowych, książkowych, czy wnętrzarskich. Są takie profile, które przyciągają nie tylko pięknymi zdjęciami, ale te cennymi poradami lub wskazówkami. Podpowiadamy, które warto zaobserwować w nadchodzącym roku.Gdyby Instagram zniknął z powierzchni ziemi, z pewnością odeszłoby w zapomnienie wiele złych zdjęć, bo takich w mediach społecznościowych jest mnóstwo. Zniknęłyby także profile, które są mądre, inspirujące i ciekawe. I właśnie na tych chcemy się skupić i podpowiedzieć wam, na które zwrócić uwagę i kliknąć "obserwuj".Magdalena Kostyszyn bloguje od lat. Jest autorką bloga Venila Kostis oraz założycielką facebookowego profilu Chujowa Pani Domu. Wrocławianka prężnie działa też na Instagramie. Jej profil to miks zdjęć podróżniczych, wnętrzarskich, książkowych i życiowych, bo Magda od niedawna jest mamą.Kostyszyn w luźny i bez nadęcia sposób podpowiada, co przeczytać, dokąd pojechać i jakie miejsca warto odwiedzać w mieście, w który mieszka na co dzień - Wrocławiu . Wszystko podane na zdjęciach w bardzo atrakcyjny, kolorowy, ale nie przesłodzony sposób. Do miejsc, które pokazuje na Instagramie aż chce się pojechać!https://www.instagram.com/magdalenakostyszyn/Na Instagramie po prostu jest Kasią. Tak nazywa się blog i profil na Instagramie Kasi Szymków. Kasia bloguje od 9 lat, a jej strona powstawała w czasie, gdy blogi modowe w Polsce dopiero zaczynały się "kręcić".Szymków w sieci głównie pokazuje swoje stylizacje oraz inspiracje urodowe. Jej stylówki pełne są naturalności, prostoty i elegancji. Od lat jest wierna swojemu stylowi. Łączy klasykę i casualowy luz z markowymi rzeczami i tymi z lumpeksów. To kopalnia innspiracji dla fanek mody, które stawiają na kobiecość , ale też prostotę w swoich zestawieniach.https://www.instagram.com/jestem_kasia/?hl=plJeśli szukacie profilu, który będzie inspiracją w kwestii urządzania wnętrz, zajrzyjcie na deer.home, prowadzony przez Paulinę Jamborowicz. Pokazuje na przykładzie swojego mieszkania, jak stylowo się urządzić, jakie dobrać dodatki i na jakie kolory postawić.Na jej Intagramie jest przytulnie, modnie i bardzo domowo. To inspiracja dla tych, którzy dopiero się urządzają oraz poszukiwaczy zmian w swoich przestrzeniach.https://www.instagram.com/deer.home/Jeżeli chcecie wiedzieć, "co piszczy w książkach", zajrzyjcie na Polishbooklover. Prowadząca profil Marika podpowiada, po jakie pozycje warto sięgnąć. Nie tylko opisuje, o czym jest dana książka, ale również je recenzuje. Przedstawia bardzo różną tematykę książek, okraszoną przytulnymi, domowymi zdjęciami. Aż chce się czytać!https://www.instagram.com/polishbooklover/Kochacie zieleń i nie wyobrażacie sobie swojego mieszkania bez roślin? Jeśli tak, powinniście zaobserwować profil projektrosliny, prowadzony przez Olę i Weronikę. Poznacie ciekawe rośliny, dowiecie się co nieco o ich pielęgnacji i zobaczycie, jak je zaaranżować w waszych wnętrzach. Oprócz zdjęć zieleni dziewczyny polecają też pozycje książkowe dla wszystkich miłośników roślin.[url=https://www.instagram.com/projektrosliny/