"Całe życie nosiłaś biustonosz źle". Pokazali, jak zapiąć stanik w jedyny słuszny sposób

Każda z nas ma inny sposób na zapięcie biustonosza • Fot. 123rf.com

W

Amerykańska marka pokazuje, jak prawidłowo zapiąć biustonosz • Fot. Twiiter/ Instagramthird Love

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nosimy zły biustonosz • Fot. Instagram/ Third Love

ydawać by się mogło, że zakładanie biustonosza to banalna czynność. Jednak okazuje się, że wiele kobiet robi to po prostu źle. Dlatego marka bieliźniarska Third Love zaprezentowała krótki instruktaż, w którym podpowiada, jak poprawie zapiąć stanik.Każda kobieta zakłada biustonosz swoim sposobem. Marka bieliźniarska Third Love postanowiła przedstawić jedyny i ich zdaniem słuszny sposób. Instrukcja brandu wywołała niemałe poruszenie wśród kobiet, które w mediach społecznościowych piszą: "Od dwudziestu lat źle zakładam moje biustonosze. Wy pewnie też".Third Love proponuje najpierw zapiąć stanik na pierwszy rząd haftek, a następnie ułożyć biust w miseczkach i poprawić ramiączka. Według tej instrukcji kobiety powinny też regularnie poprawiać ramiączka i je skracać. Dlaczego przedstawiciele marki uznali, że te zasady są najważniejsze?Przede wszystkim zapinając stanik na pierwsze haftki, nie rozciągamy go, tak jak w przypadku zapięcia na środkowe, czy nawet ostatnie. Z kolei ramiączka warto poprawiać, aby zapobiec ich rozciąganiu, które w efekcie pozbawia biust oparcia na ramionach.Jak mówi szefowa marki Third Love, Ra'el Cohen, większość kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że nosi za duży stanik. "jeżeli zapinasz biustonosz na środkowe, lub ostatnie haftki, jest on zwyczajnie za luźny na ciebie" – mówiła w rozmowie z Huffington Post.Oczywiście nie oznacza to, że od teraz kobiety będą zakładać ową bieliznę według wskazówek amerykańskiego brandu. Każda z nas ma swoje sposoby, które są dla niej najwygodniejsze. Niektóre panie zapinają stanik na plecach, inne na brzuchu "tyłem do przodu", a dopiero później przekręcają go. Jednak być może warto spróbować metodę zaproponowaną przez Third Love. Może tak będzie zdrowej dla naszych piersi?