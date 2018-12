Lubieżny Donatan, całuśny Chajzer i dziewczyny z Dubaju. Największe skandale roku 2018 w polskim szołbizie

W show-biznesie w mijającym roku było gorąco! • Fot. Instagram/ Filip Chajzer/ Weronika Rosati- Justyna Żyła

Publiczne pranie brudów Justyny Żyły

Justyna Żyła 12 lat temu wyszła za mąż za skoczka Piotra Żyłę • Fot. Instagram/justyna zyla

Edyta Górniak spoliczkowała Donatana

Edyta Górniak na festiwalu w Opolu spoliczkowała Donatana • Fot. Instagram/Edyta Górniak

Afera Dubajska

Książka "Dziewczyny z Dubaju" wstrząsnęła światem show-biznesu • Fot. Instagram/cludi13

Żenujące zadanie w "Ameryka Express" i zachowanie Filipa Chajzera

Filip Chajzer nie lubi krytyki pod swoim nazwiskiem • Fot. Instagram/ Filip Chajzer

Weronika Rosati o samotnym macierzyństwie

Weronika Rosati często opowiada w mediach o samotnym macierzyństwie • Fot. Instagram/ Weronika Rosati

mijającym roku w rodzimym show-biznesie było niezwykle gorąco. Nie zabrakło kłótni, wzajemnych oskarżeń, czy wyciągania na światło dzienno najintymniejszych szczegółów z życia prywatnego. Nasze gwiazdy potrafią być zadziorne i umieją "wbijać sobie nawzajem szpile". Zobaczcie największe skandale polskiego show-biznesu 2018.Co roku scysji w polskim show-biznesie jest pod dostatkiem. Oto podsumowanie roku 2018 – spięcia między gwiazdami oraz inne rewelacje, z których nasze sławy raczej dumne nie są.To było nie lada zaskoczenia dla wszystkich fanów skoczka Piotra Żyły. Na początku roku żona Piotra napisała w mediach społecznościowych o swoich problemach małżeńskich. Opowiedziała o tym, że mąż zostawił ją i dzieci dla innej.Mało tego! Na instagramowych wynurzeniach się nie skończyło. Żyła wzięła też udział w średnio udanej sesji dla magazynu "Playboy", a w wywiadzie dla magazynu wyznała, że zdjęcia są po to, żeby "Piotr zobaczył, co stracił". Justyna z niemal anonimowej żony skoczka stała się celebrytką.Aktualnie prowadzi kulinarny kanał na YouTube "UwaŻyła" oraz jest gospodynią programu "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!", w którym odwiedza skłócone małżeństwa, przyjaciół czy sąsiadów i pomaga im się pogodzić. Jest w tym jakiś niesmak, biorąc pod uwagę publiczną kłótnię z mężem i pranie małżeńskich brudów na oczach całej Polski.Podczas czerwcowego festiwalu w Opolu Edyta Górniak wymierzyła policzek Donatanowi, gdy ten położył rękę na pośladku wokalistki. Ten incydent spowodował wielką dyskusję, do której włączyło się wiele gwiazd z polskiego show-biznesowego podwórka.Sama zainteresowana wydała nawet oświadczenie, w którym skomentowała całą sytuację i podkreśliła, że Donatan jej nie przeprosił. Producent zdecydował się przeprosić divę dopiero po jej emocjonalnym wpisie. "Edyto, jeśli poczułaś moją rękę tam, gdzie jej nie było, a co gorsza, jeśli poczułaś się niekomfortowo - to faktycznie przepraszam" – napisał w mediach społecznościowych.W 2018 roku na rynku wydawniczym pojawiła się książka Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju", która na nowo odsłoniła kulisy afery dubajskiej z 2015 roku. Show-biznes rozgrzał się do czerwoności, gdy coraz dokładniej zaczęły się odsłaniać karty afery w Dubaju. Wiadomo, że wśród celebrytek, które oddawały się za pieniądze szejkom była uczestniczka "Top Model", Miss Polonia oraz jedna ze znanych piosenkarek.W mediach padało m. in. nazwisko Justyny Pawlickiej z "Top Model". Modelka stanowczo dementowała te doniesienia, twierdząc, że w czasie, gdy odbywały się wyjazdy do Dubaju, ona bawiła się na wycieczce w Chinach z rodzicami."Ameryka Express", czyli kolejna odsłona "Azji Express" była jednym z najchętniej oglądanych programów TVN. Niestety, w jednym z odcinków uczestnikom przypadło wykonanie dość dziwnego zadania. Musieli pocałować przypadkowo spotkane kobiety na ulicy.Tomasz Karolak i Filip Chajzer nawet nie pytali się mieszkanek Limy o zgodę. Ich zachowanie spotkało się z krytyką. Napisała o tym jedna z dziennikarek, co wyraźnie nie spodobało się Chajzerowi. Na swoim profilu na Instagramie umieścił jej dane oraz zdjęcie. Ostatecznie za zadanie przeprosili producenci oraz prowadząca Agnieszka Szulim, natomiast feralny odcinek został zdjęty z platformy Player.plWeronika Rosati krótko po urodzeniu swojej córki - Elizabeth rozstała się z ojcem dziecka, Robertem Śmigielskim, po czym rozpoczęła krytyczne wypowiadanie się na jego temat: ruszyła seria wywiadów do kolorowych magazynów, w których przewijały się opowieści o trudach samotnego wychowywania córki i wbijanie szpil byłemu partnerowi.Gwiazdy podzieliły się na dwa obozy: jedni bronią Rosati, drudzy z kolei Roberta Śmigielskiego. Do grona broniących byłego ukochanego należą m.in. Krystyna Dębska-Olbrychska, żona Daniela Olbrychskiego oraz Magda Gessler, z którą Weronika Rosati wymieniła ostatnio kilka nieprzyjemnych zdań na Instagramie. Niedawno media donosiły, że były partner i ojciec dziecka Rosati ma już dość tych oskarżeń i zamierza ją podać do sądu o zniesławienie.