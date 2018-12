Wyraziste szminki i makijaż retro. Trendy, które sprawdzą się w Sylwestra, ale nie tylko

Na który trend makijażowy postawisz? • Fot. Instagram/florevanil

Z

Postaw na kolor

Postaw na kolor na powiece • Fot. Instagram/ basiconly

Wyrazista szminka

Seksowna czerń na ustach i złoto na powiekach to bardzo odważne i wyraziste połączenie • Fot. Instagram/anyuat_mua

Zmiksuj na ustach dwa kolory. Będzie zdecydowanie ciekawiej • Fot. Instagram/cosmiquecapelle

Brokatowe szaleństwo

Czas na brokatowe szaleństwo • Fot. Instagram/makeupbg2018

Retro make-up

Retro make-up idealnie pasuje na imprezę tematyczną • Fot. Instagram/ Inglot Romania

anim wybierzecie się na sylwestrową imprezę, warto podkreślić wyjątkowość dzisiejszego dnia makijażem. Obojętnie, czy jesteście fankami połysku i dużej ilości brokatu, czy lubicie minimalizm z jednym mocnym akcentem. W tych makijażowych trendach na Sylwestra na pewno znajdziecie coś dla siebie.Mówi się, że sylwestrowy makijaż powinien być wyrazisty. Rzeczywiście, w tym dniu możemy pozwolić sobie na eksperymentowanie. Ważne tylko, aby dobrze się w nim czuć.Jeżeli na co dzień lubisz podkreślać oczy czarnym eyelinerem, nie rezygnuj z niego. Możesz jednak wybrać inny odcień, niż do tej pory. Oto 4 propozycje sylwestrowego make-upu.Jeżeli nie boisz się koloru na powiekach, eksperymentuj z nim. Na Instagramowych profilach podpatrzyliśmy u influencerek morskie odcienie zmiksowane z połyskującym srebrem oraz złoto, które w połączeniu z grubą kreską zrobioną eyelinerem, wygląda bardzo wyraziście. Na powiekach ciekawie prezentuje się też kolor złoty, zmiksowany z bordo.Wyrazista szminka na ustach sprawdzi się w niemal każdej sytuacji. Świetna będzie również na sylwestrową imprezę. Jeżeli jesteś fanką klasyki, postaw na sprawdzoną czerwień, która wygląda elegancko i z klasą. Jeśli lubisz odważniejsze kolory, zmiksuj dwa lub trzy odcienie, na przykład czerwony z różem lub fuksją. Dobrze sprawdzą się też szminki w kolorze czerwonego wina. Najodważniejszym proponujemy seksowną czerń lub wyrazisty morski.Brokat oraz impreza sylwestrowa to świetne połączenie. Dlatego dzisiejszej nocy postaw na "błyszczące szaleństwo". Obsypane brokatem powieki? A może odrobina w kącikach oczu lub mieniące się usta? Każda opcja jest dobra.Retro makijaż idealny będzie na bale i prywatki. Jeśli masz ochotę przenieść się do lat 60. ub. w., wybierz kocią kreskę na górnej powiece i mocno wytuszowane rzęsy. Zielony cień przeniesie cię do kolorowych lat 70., a srebrny cień, mocna szminka i róż na policzkach przywiodą szalone lata 80.