Nykiel nie odpuszcza. Wokalistka pokazała z drugiej strony swój strój z Matką Boską

Ten strój Natalii Nykiel na sylwestrowym występie oburzył m.in. Krzysztofa Ziemca. • Fot. Twitter.com / Krzysztof Ziemiec

Bartosz Świderski

atalia Nykiel znalazła się w ogniu prawicowej krytyki za wizerunek Matki Boskiej na rękawie stroju, w którym wystąpił na sylwestrowej imprezie TVN-u. Wygląda na to, że artystka nie zamierza odpuścić i idzie jeszcze dalej.Przypomnijmy, burza wybuchła po tym, jak podczas warszawskiej imprezy sylwestrowej, Natalia Nykiel wystąpiła w stroju na rękawie którego widniał wizerunek Matki Boskiej. Zareagowali na to między innymi Krystyna Pawłowicz i Krzysztof Ziemiec , którzy nazwali to "zniewagą" i "prostackim sposobem na wyróżnienie się".Jednak wygląda na to, że artystka nie przejęła się prawicową krytyką stroju i na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, które dowodzi temu, że idzie jeszcze dalej.Tym razem wizerunek Maryi znajduję się na tylnej części stroju. Pierwsze komentarze pokazują, że taki styl podoba się jej fanom, ale reakcja prawicy to tylko kwestia czasu.