Raczek zrobił wyjątek – pokazał się z partnerem na Instagramie. "Od 25 lat razem..."

Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski są razem już 25 lat • Fot. Instagram/ Tomasz Raczek

Monika Przybysz

Tomasz Raczek raczej unika opowiadania o swoim życiu prywatnym • Fot. Instagram/ Tomasz Raczek

omasz Raczek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Krytyk filmowy publikuje głównie treści związane z filmem, natomiast bardzo rzadko można go zobaczyć w towarzystwie partnera - Marcina Szczygielskiego. Ostatnio zrobił jednak wyjątek i opublikował wspólne zdjęcie, któremu towarzyszy wzruszający opis.Choć Tomasz Raczek w wywiadach nie stroni od mówienia o swoim związku z pisarzem Marcinem Szczygielskim, w mediach społecznościowych rzadko pokazuje się z ukochanym. Posty Raczka skupiają się głównie na jego pracy i tematyce, w której się obraca, czyli filmie.W Nowy Rok Tomasz Raczek zrobił jednak wyjątek i opublikował wspólną fotografię z partnerem."Dziś obchodzimy z Marcinem ważną rocznicę: od 25 lat razem idziemy przez życie" – napisał krytyk. W komentarzach nie zabrakło gratulacji fanów i co ciekawe, hej w nich nie pojawił się ani razu.Warto podkreślić, że Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski publicznie ujawnili się w 2018 roku. Jak się okazuje, ludzie na ich "coming out" zareagowali bardzo pozytywnie. "W ciągu roku, który minął od naszego ujawnienia się, zetknęliśmy się z wieloma spontanicznymi reakcjami. Najpierw sąsiadka wrzuciła nam do skrzynki serdeczny, długi list kończący się słowami: "Jestem dumna, że mieszkam na tym samym osiedlu co panowie”.Potem ruszyła lawina. Nigdy w całym moim życiu nie doświadczyłem tak wielu dowodów sympatii. Kiedyś szedłem wczesnym rankiem brzegiem morza. Było zupełnie pusto. I nagle słyszę krzyk dolatujący z fal: "Panie Tomku, bardzo pana lubię”. Okazało się, że w morzu pływa pani, która z daleka mnie rozpoznała. Takich sytuacji było więcej. Na plaży, na deptaku, w smażalni ryb – opowiadał w rozmowie z magazynem "Gala" Tomasz Raczek.