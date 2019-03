Wakacje na sportowo. Wyspa, która jest idealnym miejscem dla wielbicieli aktywnego wypoczynku

Malta uchodzi za mekkę dla turystów przepadających za aktywnym wypoczynkiem. Wśród nich nie brakuje płetwonurków, surferów, żeglarzy, kajakarzy, rowerzystów, wspinaczy, a także pasjonatów trekkingu • Materiały prasowe

P

Malta to największa wyspa archipelagu Wysp Maltańskich na Morzu Śródziemnym • Materiały prasowe

Wśród sportów największą popularnością na Malcie cieszy się nurkowanie • Materiały prasowe

Malta oferuje ponad 1300 dróg wspinaczkowych • Materiały prasowe

Rowerzystom Malta ma do zaoferowania dwie malownicze trasy • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Malta Tourism Authority

odziwianie pięknych widoków, leniuchowanie na plaży i kosztowanie przysmaków w regionalnych knajpkach nie są dla niektórych pełnym przepisem na wymarzony urlop. Część wczasowiczów potrzebuje wzbogacić ten repertuar rekreacji o szereg aktywności na świeżym powietrzu lub pod wodą. Z Malty nie wyjadą głodni tych wrażeń.Położona w sercu Morza Śródziemnego wyspa uchodzi za mekkę dla turystów przepadających za aktywnym wypoczynkiem. W 2018 roku odwiedziło ją 2,6 mln urlopowiczów. Wśród nich nie brakuje zapalonych płetwonurków, surferów, żeglarzy, kajakarzy, rowerzystów oraz wspinaczy, a także pasjonatów trekkingu.Ci, którzy zawitali na ''wyspę rycerzy i słońca'', nie ukrywają, że jest ona jednym z najlepszych miejsc do uprawiania sportów wodnych w Europie. Największą popularnością cieszy się nurkowanie – sezon na tę formę rekreacji trwa od marca do listopada, ale praktycznie przez cały rok widuje się na Malcie amatorów podwodnych wypraw.Na wyspie funkcjonuje kilkadziesiąt profesjonalnych baz nurkowych, oblewające ją wody roją się od cudów natury, a wokół na dnie morza leży kilkadziesiąt zatopionych statków. Obowiązkowym przystankiem jest Saint Paul’s Bay, gdzie mieści się m.in. polskie centrum nurkowe. Eksploratorów podwodnych grot przyciąga zwłaszcza sieć jaskiń Blue Grotto. Kilometr dalej znajduje się zatoczka Għar Lapsi, która staje się przystanią dla adeptów płytkiego pływania tzw. snorkelingu.Miłośnicy żeglarstwa poczują się jak ryba w wodzie, cumując w najstarszej na Malcie marinie w miejscowości Msida. Porty dla postoju turystycznych statków zlokalizowane są też w St. Julian’s czy Birgu. Kto ma ochotę popływać dokoła wyspy, może skorzystać z usług firm czarterowych oferujących wynajem jachtów, motorówek i rowerów wodnych.Z perspektywy morza niezapomniane widoki zapewnią też wycieczki kajakowe. Dzięki nim można nie tylko przyjrzeć się klifowym wybrzeżom czy wpłynąć do malowniczych jaskiń, ale także podejrzeć życie morskich organizmów przez taflę krystalicznie czystej wody. Doświadczeni instruktorzy kajakarstwa morskiego służą pomocą w tych wyprawach.Pełne klifów skaliste wybrzeże największej wyspy archipelagu Wysp Maltańskich tworzy idealne warunki do uprawiania wspinaczki skałkowej. Malta oferuje ponad 1300 dróg wspinaczkowych z przewagą tradycyjnych, czyli wymagających użycia własnej asekuracji. Na wyspie nie brakuje jednak firm, które organizują wspinaczki z odpowiednimi zabezpieczeniami.Rowerzystom Malta ma do zaoferowania dwie malownicze trasy z bajecznymi widokami i wyjątkowymi zabytkami po drodze. Trasa północno-zachodnia (34 km) biegnie przez takie miejscowości jak: Rabat, Dingli, Baħrija, Mġarr, Mosta i Mdina. Drugi ze szlaków rowerowych (27 km) prowadzi natomiast przez Rabat, Girgenti, Qrendi, Żurrieq i Buskett Gardens. Obowiązuje ruch lewostronny.W odkryciu najbardziej niedostępnych zakątków wyspy, pośród przyrody i dzikich ścieżek, niezastąpionym środkiem lokomocji okaże się segway. Ten dwukołowy pojazd elektryczny dla jednej osoby pozwala bez większego wysiłku i hałasu, za to z troską o środowisko, podróżować po wyspie z lazurowymi lagunami, majestatycznymi klifami i starożytnymi świątyniami.Komu zaś bliski sercu jest trekking (piesza turystyka), powinien koniecznie wybrać się na południowe wybrzeże Malty i powędrować drogą wzdłuż Klifów Dingli. Ta formacja skalna jako najwyżej położony punkt archipelagu maltańskiego (250 m n.p.m) stanowi najlepsze miejsce do podziwiania zapierającej dech w piersiach panoramy Malty.Na śródziemnomorskiej wyspie, niezależnie od preferowanej dyscypliny sportu, można mieć pewność, że w razie potrzeby znajdzie się przewodników i instruktorów, którzy wskażą, dokąd się udać, doradzą, jak przygotować się do wyprawy, a także pomogą w wyborze odpowiedniego sprzętu. W końcu turystyka sportowa to jedna z wizytówek Malty.