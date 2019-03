Cenisz klasykę, ale masz dość nudy? Nowa kolekcja Reserved zaskakuje awangardowym podejściem

O

bowiązkowe elementy każdej garderoby? Tak, ale zdefiniowane na nowo. Uszyte z lekkich materiałów, skrojone nieco bardziej awangardowo, pełne zaskoczeń, choć wciąż nawiązujące do klasycznych rozwiązań. W zgodzie z nurtem eco.Oto nowa kapsuła- przygotowana z myślą o wszystkich, którzy cenią ponadczasowe kroje w codziennym ubiorze. Kolekcja dostępna w wybranych salonach sieci stacjonarnej oraz na www.reserved.com Po sukcesie jesiennej kapsuływprowadza jej kolejną odsłonę. W tej kolekcji oprócz designu równie istotną rolę odgrywają same materiały: bawełna organiczna, poliester pozyskany z recyklingu plastikowych butelek oraz certyfikowany lyocell Tencel™. Nowością jest certyfikowana ekologiczna wiskoza EcoVero™. Pojawia się w wersji satynowej oraz w połączeniu z lnem. Powraca wełna merino w swetrach, mieszanka wełny i kaszmiru w garniturach oraz bawełna Pima w t-shirtach.Kolekcja damska Reserved Premium czerpie inspiracje z malarstwa m.in. z prac Helen Frankenthaler, amerykańskiej przedstawicielki ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Wraz z nową porą roku linia rozjaśnia się i odświeża, nabierając lekkości zarówno w kroju, jak i palecie barw.Uniwersalnym czerniom, bielom i beżom towarzyszą jasne błękity, rozbielone zielenie i odcień chińskiego różu. Zamiast deseni mamy zróżnicowane faktury materiałów: drobne dzianinowe prążki, błyszczącą satynę czy lekko połyskującą tkaninę garniturową.Klasyka wgnigdy nie jest nudna. Zaskakują ukośnie wiązane poły białej sukienki koszulowej, wysokie wycięcia w przedłużonej kamizeli, przeskalowany beżowy garnitur i trykotowe elementy przygotowane do noszenia warstwowo na różne sposoby.Motyw przewodni towarzyszących kolekcji akcesoriów? Wygoda i geometria. Dzięki oryginalnym kształtom składają się w całość nawiązującą do współczesnej mody.Męska część kolekcjiłączy w sobie dwa nurty: casual i sportowy. Z jednej strony mamy klasyczny beżowy trencz, dopasowane koszule i spodnie „chinosy”. Z drugiej: koszulki polo, kurtki z kapturem z podwójnym zapięciem i lekkie dzianinowe bluzy. A oprócz tego swetry - idealne na przełom pór roku. Tu kolorystyka opiera się na beżu, granacie, odcieniach musztardy, rudości i mięty.Trwa zabawa z proporcjami: małe kołnierzyki, skrócona linia płaszcza czy mocno dopasowana marynarka z wąskimi klapami podkreślają sylwetkę, nadają nowoczesny wizerunek.Dodatki konsekwentnie splatają wspomniane dwa style: obok białych trampek mamy pojemną torbę podróżną, nawiązującą do stylu podróżnego pierwszych dekad dwudziestego wieku.to kolekcja przygotowana z myślą o wszystkich, którzy chcą wprowadzić ponadczasowe kroje do codziennego ubioru. Stawia na jakość, która pozwoli dłużej cieszyć się zakupionymi rzeczami. www.reserved.com