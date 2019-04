Polska marka wypuszcza ekskluzywną kolekcję. To nie są buty na jeden sezon

Monika Przybysz

ierwszą rzeczą, która przyciąga wzrok w pracowni Karola Tuchorka, jest posadzka. Mimo, że wokół pysznią się monumentalne gipsowe głowy, popiersia i abstrakcyjne kolumny, nad którymi przez lata pracował znany rzeźbiarz, to właśnie biało-szary wzór na podłodze wydaje się hipnotyzować każdego, kto odwiedzi to miejsce. Nic dziwnego, że to właśnie tam odbyła się sesja do najnowszej kolekcji marki Kazar.Spoglądając na hipnotyzującą posadzkę, po której stąpał swego czasu sam Pablo Picasso, od razu dostrzegamy bowiem złote sandały, czarne szpilki czy baleriny z motywem wężowej skóry z kolekcji Kazar Limited Edition.Wybór tak niezwykłego miejsca na sesję nie jest przypadkowy, bo i kolekcja Kazar Limited Edition na tle innych dostępnych w tym sezonie ma się wyróżniać. W jaki sposób? Przede wszystkim ponadczasowym designem oraz jakością wykonania.Na kolekcję Kazar Limited Edition składa się wybór zróżnicowanych modeli. W wersji damskiej są to szpilki na wyższym (12-centymetrowym) i niższym (10-centymetrowym) obcasie, klasyczne sandały zapinane wokół kostki, baleriny oraz czółenka na kwadratowym obcasie.W wersji męskiej mamy wybór klasycznych półbutów wizytowych - gładkich, z nakładanymi noskami lub perforacjami - oraz stylowych oksfordów.Zestaw fasonów jest więc klasyczny: obuwie męskie ma typowo wizytowy charakter, kolekcja damska - nieco bardziej zróżnicowana zarówno pod względem fasonów, jak i palety kolorystycznej, nadal mieści się w kanonie klasyki.Na buty z limitowanej edycji Kazar warto jednak zwrócić uwagę nie tylko dlatego, że do garnituru będą tak samo dobrze pasować dzisiaj, jak za kilka lat, a nawet nie tylko dlatego, że przez ten sam okres czasu będą pasować również do małej czarnej, co w przypadku damskiego obuwia jest sporą sztuką. Oprócz ponadczasowego fasonu liczy się również, a może przede wszystkim, jakość.Planując zakup butów, które mają posłużyć latami, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na jakość - zarówno wykonania, jak i materiałów. Bo o tym, jak bardzo różnią się między sobą buty ze skóry od tych ze… skóry można przekonać się bardzo szybko: mierząc wybrany model z Kazar Limited Edition.Mimo że Kazar przyzwyczaił nas, że swoje obuwie tworzy z materiałów wysokiej jakości, a do jego projektowania i wykonania podchodzi z dużą dbałością o najmniejszy nawet detal, to buty stworzone w ramach obecnej edycji limitowanej są, nawet na tym tle, wyjątkowe.Do ich wykonania wybrano specjalnie wyselekcjonowane rodzaje skór cielęcych, licowych, czy tłoczonych. Wewnątrz skórę stopy chroni natomiast wyściółka ze skóry owczej - to właśnie ten detal odpowiada za stworzenie pierwszego, komfortowego, wrażenia. Stwierdzenie, że szpilki mogą być wygodne niczym kapcie z reguły jest używane na wyrost, ale w tym przypadku może być najbliższe prawdzie, jak to tylko możliwe.Dlaczego jakość skóry ma tak duże znaczenie przekonacie się tak naprawdę po kilku latach od zakupu, ale tym bardziej warto czekać: to od jakości skóry zależy bowiem, jak but będzie się “starzał”. Proces ten będzie zachodził z godnością tylko wtedy, gdy do wykonania użyjemy najbardziej szlachetnych i wytrzymałych gatunków.Ocenie pod tym względem powinna podlegać również podeszwa. Spody butów dostępnych w Kazar Limited Edition również powstają z naturalnych skór. Można ulec wrażeniu, że jest to nieistotny szczegół. Tak naprawdę jednak to właśnie konstrukcja podeszwy decyduje o tym, jak długo nie będziemy pamiętać, że na nogach mamy 12-centymetrowe szpilki, a nie płaskie baleriny.Skóra naturalna charakteryzuje się bardzo dużą przepuszczalnością powietrza - nawet do 30 proc. Dzięki temu wilgoć jest łatwiej odprowadzana na zewnątrz i w mniejszym stopniu wchłania się w stopy, co przekłada się z kolei na większy komfort noszenia i mniejsze zmęczenie stóp po całym dniu.Technika wykonania butów ma dla ich jakości niebagatelne znaczenie - to truizm, ale ile razy zdarzyło się wam zapytać sprzedawcę, czy mierzone właśnie półbuty zostały wykonane metodą Goodyear Welted czy też może Blake? I dlaczego w ogóle powinno was to interesować?Wiedza na temat tego, czym różnią się te dwie techniki szycia butów męskich nie jest może powszechna, ale zdecydowanie warto zagłębić się w temat. Jeśli masz do wyboru buty szyte i klejone, zawsze wybieraj te pierwsze - wytrzymają znacznie dłużej.Technika i umiejscowienie szwów jest już kwestią, którą należy przemyśleć bardziej dokładnie. Jeśli podeszwa została połączona z cholewką metodą Goodyear Welted oznacza to, że w razie zniszczenia tej pierwszej można ją bez problemu wymienić. Tego typu obuwie jest więc bardzo praktyczne. Zastosowanie szwu Blake to znak, że podeszwa i cholewka są ze sobą na stałe połączone. Zalety? Buty tego typu idealnie dopasowują się do stopy, są lekkie i miękkie.Zasady wykonania butów damskich rządzą się innymi prawami: różnymi dla każdego rodzaju. Dlatego w Kazar Limited Edition znalazły się zarówno bardziej wymagające szpilki, jak i niezwykle wygodne baleriny oraz czółenka na niskich obcasach.Niezależnie od wybranego modelu, wszystkie buty dostępne w ramach Kazar Limited Edition charakteryzują się niezwykle wysokim zwrotem z inwestycji - tej w komfort, i tej w jakość.