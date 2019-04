Do menu tej restauracji rękę przyłożyły znane nazwiska. Teraz do tych gwiazd dołączyli Anita Lipnicka i Mark Gray

27 marca w restauracji Signature w Warszawie, przy Poznańskiej 15, odbyła się już kolejna odsłona projektu Signature Gwiazd. Na kolację inaugurującą wprowadzenie dania Anity Lipnickiej i Marka Graya oraz szefa kuchni Wojciecha Kiliana przyszło wiele gwiaz • Materiały prasowe

Na zdjęciu od lewej: Joanna Czechowska (Fujifilm Polska), Mark Gray, Anita Lipnicka, Marcin Mazur, Szef Kuchni Wojciech Kilian, Katarzyna Sosińska i Leszek Pilch (Longines) • Materiały prasowe

Grillowana ośmiornica, danie przygotowane przez Anitę Lipnicką i Marka Graya w ramach projektu Signature Gwiazd • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Signature Restaurant

i, którzy orientują się na kulinarnej mapie Warszawy, powinni kojarzyć restaurację Signature. To właśnie w lokalu mieszczącym się przy Poznańskiej 15 cegiełkę do menu dokładają od dłuższego czasu znane osoby. Wszystko w ramach projektu Signature Gwiazd. W jego najnowszej odsłonie wzięli udział Anita Lipnicka i Mark Gray.Jako danie główne wokalistka i jej mąż przygotowali grillowaną ośmiornicę. Na kolację inaugurującą wprowadzenie tej potrawy do restauracyjnego menu przyszło wiele gwiazd, wśród nich Natalia Kukulska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, Borys Szyc, Omena Mensah, Katarzyna Zielińska oraz Anna Zejdler-Ibisz.– Gotowanie to magia podobnie jak muzyka i sztuka. Grillowana ośmiornica to było nasze danie ślubne. Pomyśleliśmy, że mamy już dość zimy i zaserwujemy coś, co będzie się kojarzyło ze słońcem, latem, morzem. Przyznam, że modyfikowaliśmy je na wiele sposobów tak, by podczas kolacji było perfekcyjne – mówi Anita Lipnicka.– Dania Małgosi Sochy, Anity Sokołowskiej i Borysa Szyca cieszą się ogromną popularnością, myślę, że teraz i danie Anity Lipnickiej i Marka Graya zyska olbrzymie uznanie wśród naszych gości – komentuje Marcin Mazur, dyrektor spółki zarządzającej restauracją, która mieści się XIX-wiecznej kamienicy na parterze 5-gwiazdkowego H15 Boutique Hotel.Czwartą już edycję projektu Signature Gwiazd uświetnił kameralny koncert Anity Lipnickiej. Po daniu głównym wszystkich zebranych zaproszono na patio, na którym wykonawczyni przeboju ''I wszystko się może zdarzyć'' zaśpiewała dla swoich gości kultowe utwory, a wśród nich ''piosenkę księżycową'', którą zadedykowała Borysowi Szycowi.Na menu Signature Restaurant składają się autorskie sezonowe dania szefa kuchni Wojciecha Kiliana, który pracował pod okiem tak uznanych restauratorów jak Wojciech Modest Amaro czy Michel Moran. Goście mogą tu zamówić delikatnego dorsza Małgorzaty Sochy, jesiotra z cannelloni Anity Sokołowskiej oraz mięso z chrzanem Borysa Szyca.